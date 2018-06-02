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02.06.2018 11:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве дан официальный старт избирательной кампании по выборам мэра

Текст: Любовь Проценко
На очередном заседании Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 9 сентября 2018 года.

Председатель столичного парламента  Алексей Шапошников напомнил, что решение о назначении даты выборов гордума должна принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Он подчеркнул, что принятие постановления о дате проведения выборов и дает официальный старт избирательной кампании по выборам мэра Москвы.

Согласно порядку, установленному федеральным законодательством и законодательством столицы, днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов.

Фото: instagram.com/@mossobyanin
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Прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится с 4 июня по 2 июля. До этой же даты должен проходить сбор подписей для прохождения "муниципального фильтра" всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев. Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 3 июля.

Чтобы пройти "муниципальный фильтр", кандидатам нужно заручится поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных образований Москвы, то есть порядка 110 (число подписей в абсолютном выражении Мосгоризбирком утвердит в течение трех дней со дня назначения выборов).

Самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. На прошлых выборах мэра столицы в 2013 году требовалось собрать в два раза больше подписей - 73 тыс. Кандидатам от партий сбор подписей избирателей не требуется.

Решение о регистрации кандидатов в мэры Москвы, либо об отказе в регистрации должно приниматься в течение 10 дней после приема документов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Таким образом, список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

Напомним, кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, достигший на день голосования 30 лет. Избирается мэр на пятилетний срок. Одно лицо не может быть избрано мэром Москвы более двух сроков подряд.

Избирательные участки на нынешних выборах 9 сентября будут работать с 08:00 до 22:00, или на два часа дольше, чем прежде. Впервые на выборах главы столицы в этом году будет и возможность проголосовать на выборах за пределами Москвы.

О своем участии в выборах пока заявили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, лидер "Альянса Зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и другие.

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