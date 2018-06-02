Дело экс-главы шикотанского рыбокомбината направлено в суд

Уголовное дело одного из бывших руководителей рыбокомбината "Островной" на Шикотане направлено в суд. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает прокуратура Сахалинской области.

Следствие считает, что в 2009 году руководитель предприятия представил в региональную администрацию фиктивные документы. На их основании организации перечислили 35 миллионов бюджетных рублей, которые обвиняемый потратил на собственные нужды.

Гражданский иск с требованием взыскать с мужчины незаконно полученные средства также направлен в суд. На его имущество наложен арест.

Справка "РГ"

Рыбокомбинат "Островной" на Шикотане получил печальную известность после "Прямой линии" с президентом в 2016 году. Его работники рассказали, что оказались "в положении рабов": им несколько месяцев не выплачивали зарплату, но вычитали деньги за проживание в общежитии. После этого на предприятии начались массовые проверки Генпрокуратуры, Роструда и местных властей. В настоящий момент задолженность по зарплате погашена - комбинату пришлось выплатить почти 10 миллионов рублей. В отношении владельцев и менеджмента "Островного" возбуждено несколько уголовных дел. В мае этого года бывший гендиректор Наталья Кашкарова получила условный срок. Объявленный в международный розыск учредитель предприятия Юрий Белкин был арестован заочно, а гендиректор Алексей Попов - выпущен под миллионный залог после ареста.