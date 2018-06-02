Назван срок сдачи второй очереди комплекса "Звезда" в Приморье

Вторую очередь судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" в Приморском крае введут в эксплуатацию на четыре года раньше запланированного срока, в 2020 году. Об этом во время визита в Большой Камень сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, пишет "Интерфакс".

- На предприятии стоит самое современное оборудование, которое начинает работать. В линейке - целый ряд судов, причем сложного ледового класса, - цитирует агентство Трутнева.

Попред рассказал, что смена подрядчика, произошедшая в марте этого года, не повлияет на сроки сдачи ССК.

Напомним, комплекс "Звезда" в Большом Камне начали возводить в 2016 году. Первая очередь включает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. На втором этапе в эксплуатацию введут сухой док и производственные цеха полного цикла. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.