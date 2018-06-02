Приморец ответит за ввоз мадагаскарских рептилий на два млн рублей

Закончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего приморца: он обвиняется в контрабанде из Мадагаскара в Россию редких рептилий.

Следствием установлено, что гражданин России, находясь в отпуске на Мадагаскаре, приобрел в зоомагазине более 250 хамелеонов и гекконов.

- Перед отъездом он упаковал рептилий в рюкзак. В мадагаскарском аэропорту путешественник прошел пограничный и таможенный контроль, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина должен был полученить разрешение на перевозку редких экземпляров флоры и фауны, однако ничего оформлять не стал. Прилетев в Домодедово, в зоне таможенного контроля обвиняемый не предъявил перевозимое, подлежащее обязательному письменному декларированию.

- Согласно заключению эксперта Всемирного фонда природы, средняя рыночная стоимость задержанных рептилий составила более 1,9 миллиона рублей, - добавила Ирина Волк.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.