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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аюму Нибэ: "Мицубиси" не исключает новых проектов в Ульяновске

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
Директор департамента ООО "Мицубиси Корпорейшн (РУС)" Аюму Нибэ, ставший одним из гостей проходящего в Ульяновске II Международного форума "Японская весна на Волге", получил от губернатора Ульяновской области Сергея Морозова орден Дружбы народов за многолетний труд на благо развития отношений между Россией и Японией.
Фото: Виталий Ахмеров/РГ Аюму Нибэ получил в Ульяновске орден Дружбы народов. Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Аюму Нибэ получил в Ульяновске орден Дружбы народов. Фото: Виталий Ахмеров/РГ

Господин Нибэ, год назад в Ульяновске был открыт шинный завод "Бриджстоун". Это совместный проект компании "Бриджстоун" и компании "Мицубиси". Откройте секрет, почему в качестве площадки для его реализации была выбрана именно Ульяновская область?

Аюму Нибэ: Скажу честно, когда я в 2012 году впервые оказался в Ульяновске, мне было трудно представить, что этот проект может быть реализован здесь. Но искренняя и всесторонняя поддержка и заинтересованность, проявленные губернатором Сергеем Морозовым, а также "Корпорацией развития Ульяновской области" во главе с генеральным директором Сергеем Васиным поменяли наше отношение. Они помогали снимать абсолютно все вопросы, решали все возникающие у нас проблемы.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
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В том числе вопросы выделения земли для строительства, проведения инженерных коммуникаций?

Аюму Нибэ: Да, когда шли переговоры по подготовке инвестиционного соглашения мы ставили жесткие условия по обеспечению площадки инженерной инфраструктурой, в первую очередь это электросети, газопровод, водопровод. Все наши условия были выполнены.

То есть, можно сказать, что решающую роль сыграла поддержка и настойчивость ульяновских властей?

Аюму Нибэ: Да, именно так. Я не уверен, что в каком-либо другом регионе мы смогли бы столь же успешно реализовать этот проект.

Тем, что в итоге получилось, вы довольны?

Аюму Нибэ: Да, завод прекрасно работает и приносит прибыль. Здесь, в центральной части России у нас хороший рынок сбыта.

Довольны ли вы тем, как работают ульяновцы - сотрудники завода? Может, есть какие-то претензии к их дисциплине, самоотдаче?

Аюму Нибэ: Нет, что вы, никаких претензий нет. Их квалификация полностью соответствует мировому уровню, ведь прежде, чем приступить к работе, они прошли необходимое обучение.

Можете поделиться ближайшими планами компании "Мицубиси" по расширению присутствия в России? Есть ли вероятность, что очередной проект будет реализован в Ульяновске?

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
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Аюму Нибэ: Не могу раскрыть всех планов, скажу лишь, что мы довольны сотрудничеством с Ульяновской областью, поэтому вполне вероятно, что мы снова будем вкладывать инвестиции в этот регион. Такую возможность я не исключаю.

Что можете сказать о форуме "Японская весна на Волге", в котором принимаете участие?

Аюму Нибэ: Я приехал сюда по приглашению губернатора Сергея Морозова, чтобы получить орден Дружбы народов, которым меня наградили. Это для меня очень почетно и приятно. Кроме того, я рад, что в ходе фестиваля "Дни японской культуры", проходящего в рамках форума, ульяновцы получили прекрасную возможность поближе познакомиться с японской культурой и традициями. Надеюсь, им понравилось.
 

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