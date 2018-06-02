Обвиняемый в хищении 50 млн рублей уфимец экстрадирован из Австрии

32-летнего уфимца экстрадировали на родину из Австрии в связи с обвинением в мошенничестве.

Как сообщили в МВД РФ, мужчина взял аванс в размере 50 миллионов рублей за поставку продукции для одного из сельхозпредприятий республики. В этот момент он занимал пост коммерческого директора фирмы. После заключения фиктивного контракта в 2017 году уфимец уехал в Австрию, прихватив с собой деньги.

МВД РБ объявило мошенника в международный розыск. Австрийскими компетентными органами фигурант уголовного дела передан сотрудникам Интерпола, МВД и ФСИН России.