Осенью в Ульяновске пройдет российско-японский молодежный форум

В ходе II Международного форума "Японская весна на Волге", который завершается в Ульяновске 3 июня, достигнута договоренность о проведении здесь же российско-японского молодежного форума осенью нынешнего года.

Об этом "РГ" рассказала председатель Молодежного правительства Ульяновской области Мария Рогаткина. По ее словам, участниками форума станут порядка 50 молодых людей из японской префектуры Фукуока.

- Мы рассчитываем обменяться опытом в сфере развития бизнеса, и, возможно, договориться о реализации совместных проектов, которые позволят молодым бизнесменам из Ульяновска выйти со своими товарами и услугами на японский рынок, - рассказала Рогаткина. - Другая ключевая цель форума - изучение японского опыта профориентационной работы. Там она выстроена таким образом, что дети еще в школе регулярно посещают разные учреждения и предприятия, постепенно знакомясь со спецификой их работы. В результате, выпускаясь из школы, они отчетливо представляют, что их ждет в той или иной сфере деятельности. Они подходят к выбору будущей профессии максимально осознанно.

Ульяновская молодежь тоже готова поделиться с японскими сверстниками своим опытом.

- В частности, в префектуре Фукуока намерены переформатировать работу молодежного совета, и наших японских коллег заинтересовал ульяновский опыт, когда молодежь вовлечена в управленческую работу по всем направлениям и отраслям, - добавила Мария Рогаткина.

Кроме того, между Ульяновской областью и префектурой Фукуока достигнута предварительная договоренность о студенческих межвузовых обменах.