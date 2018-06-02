Осенью в Ульяновске пройдет российско-японский молодежный форум

Об этом "РГ" рассказала председатель Молодежного правительства Ульяновской области Мария Рогаткина. По ее словам, участниками форума станут порядка 50 молодых людей из японской префектуры Фукуока.
- Мы рассчитываем обменяться опытом в сфере развития бизнеса, и, возможно, договориться о реализации совместных проектов, которые позволят молодым бизнесменам из Ульяновска выйти со своими товарами и услугами на японский рынок, - рассказала Рогаткина. - Другая ключевая цель форума - изучение японского опыта профориентационной работы. Там она выстроена таким образом, что дети еще в школе регулярно посещают разные учреждения и предприятия, постепенно знакомясь со спецификой их работы. В результате, выпускаясь из школы, они отчетливо представляют, что их ждет в той или иной сфере деятельности. Они подходят к выбору будущей профессии максимально осознанно.
Ульяновская молодежь тоже готова поделиться с японскими сверстниками своим опытом.
- В частности, в префектуре Фукуока намерены переформатировать работу молодежного совета, и наших японских коллег заинтересовал ульяновский опыт, когда молодежь вовлечена в управленческую работу по всем направлениям и отраслям, - добавила Мария Рогаткина.
Кроме того, между Ульяновской областью и префектурой Фукуока достигнута предварительная договоренность о студенческих межвузовых обменах.