Осенью в Ульяновске пройдет российско-японский молодежный форум

Новости

В Симферополе арестован директор объединения муниципальных парков 16:56
Центр Симферополя украсил Йошкин кот 16:19
В Иране разбился военный самолет 15:30
Haval привезет в Россию абсолютно новый кроссовер 15:19
Карен Хачанов вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос" 15:14
Медведев обсудил с премьером Турции строительство "Турецкого потока" 15:10
Жителя Тюмени будут судить за изнасилование знакомой 14:41
Нелепая погоня украинских полицейских за автоледи попала на видео 14:33
Приморец ответит за ввоз мадагаскарских рептилий на два млн рублей 14:33
Арестован заместитель мэра Томска 13:55
Лев Яшин попал в топ-25 лучших футболистов в истории чемпионатов мира 13:43
При авиаударе США и западной коалиции в Сирии погибли мирные жители 13:28
Красная площадь написала "Тотальный диктант" 13:25
Крым с начала года посетили более миллиона туристов 12:50
Обвиняемый в хищении 50 млн рублей уфимец экстрадирован из Австрии 12:25
Москвич выбросил кота с 16 этажа 12:22
В Иркутске приостановил работу центр, где получили ожоги дети 12:15
Инвесторы США: Россия может войти в топ-5 экономик мира 11:23
В Ростовской области в ДТП погибли трое детей 11:18
Под Челябинском два человека погибли в ДТП с грузовиком 11:15
Полноприводный кроссовер Chevrolet вернется в Россию 11:15
Врачи объяснили опасность "горящих туров" 11:10
Опрос: Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче 10:50
Аналитики оценили добычу нефти и газа в России 10:20
Вучич рассказал, почему Сербия не может признать Крым российским 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
02.06.2018 16:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Осенью в Ульяновске пройдет российско-японский молодежный форум

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В ходе II Международного форума "Японская весна на Волге", который завершается в Ульяновске 3 июня, достигнута договоренность о проведении здесь же российско-японского молодежного форума осенью нынешнего года.

Об этом "РГ" рассказала председатель Молодежного правительства Ульяновской области Мария Рогаткина. По ее словам, участниками форума станут порядка 50 молодых людей из японской префектуры Фукуока.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Ульяновская область и Япония наметили семь направлений сотрудничества

- Мы рассчитываем обменяться опытом в сфере развития бизнеса, и, возможно, договориться о реализации совместных проектов, которые позволят молодым бизнесменам из Ульяновска выйти со своими товарами и услугами на японский рынок, - рассказала Рогаткина. - Другая ключевая цель форума - изучение японского опыта профориентационной работы. Там она выстроена таким образом, что дети еще в школе регулярно посещают разные учреждения и предприятия, постепенно знакомясь со спецификой их работы. В результате, выпускаясь из школы, они отчетливо представляют, что их ждет в той или иной сфере деятельности. Они подходят к выбору будущей профессии максимально осознанно.

Ульяновская молодежь тоже готова поделиться с японскими сверстниками своим опытом.

- В частности, в префектуре Фукуока намерены переформатировать работу молодежного совета, и наших японских коллег заинтересовал ульяновский опыт, когда молодежь вовлечена в управленческую работу по всем направлениям и отраслям, - добавила Мария Рогаткина.

Кроме того, между Ульяновской областью и префектурой Фукуока достигнута предварительная договоренность о студенческих межвузовых обменах.

Главное сегодня

Пентагон заявил о стремлении к сотрудничеству с Россией и Китаем
Презентация футбольного ЧМ-2018 прошла в штаб-квартире ООН
СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту
В Раде рассказали о позоре министра иностранных дел
Сбой в работе Visa практически устранен