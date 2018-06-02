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02.06.2018 16:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Президент вручил орден многодетной семье священника из Мордовии

В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин вручил ордена "Родительской славы" лучшим многодетным семьям из восьми регионов страны.
Фото: Сайт президента России Фото: Сайт президента России
Фото: Сайт президента России

В числе награжденных была и семья Урсовых из мордовского села Ширингуши Зубово-Полянского района: протоиерей отец Геннадий и матушка Ольга воспитывают семерых детей.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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На праздничную церемонию в Кремль семья приехала в полном составе, включая младшую дочку Машу, которой скоро исполнится пять лет.

Отец Геннадий - настоятель сельского храма святого Архангела Михаила, который был построен благодаря его трудам и упорству. Кроме того, он ведет пастырскую работу в двух колониях УФСИН по РМ.

А супруга Ольга преподает в воскресной школе. Старший сын Петр работает в агропредприятии "Атяшевский", дочь Анна - студентка Московского Свято-Тихвинского гуманитарного университета. Аристарх, Екатерина, Илья, Валентина учатся в школе.

В селе Ширингуши дружное семейство Урсовых для многих служит примером. Хозяйство у них большое: просторный дом, сад, огород, во дворе - домашний скот и птица. Дети во всем помогают родителям, при этом находят время для занятий музыкой, активно участвуют в общественной жизни, являются лауреатами многочисленных конкурсов.

Обращаясь к награжденным, президент России подчеркнул, что воспитание детей - это очень ответственная работа, требующая колоссальной самоотдачи, терпения, сил и постоянной работы над собой.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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- Чтобы передать ребенку ценности добра, справедливости, трудолюбия, мало одних только слов, нужно день за днем своим собственным, личным примером доказывать верность этим ценностям. Только так можно воспитать действительно достойного человека, достойного гражданина России. И ваши семьи - лучшее тому подтверждение, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, орден "Родительская слава" был учрежден в мае 2008 года. Им награждаются родители, которые воспитывают семерых и более детей, обеспечивая надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

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