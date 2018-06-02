В Ульяновске открылась выставка японских гравюр эпохи Эдо

В рамках II Международного форума "Японская весна на Волге", который завершается в Ульяновске 3 июня, в городе открылась выставка японских гравюр из частной коллекции почетного академика Российской Академии художеств Кирилла Данелия.

Жители Ульяновска впервые получили возможность вживую увидеть уникальные гравюры эпохи Эдо (1603-1868 годы), выполненные в жанре укие-э (в дословном переводе - "картины зыбкого мира").

Большинство гравюр этого жанра изображали картины повседневной японской жизни, праздников и т.д. Благодаря простоте тиражирования и дешевизне, эти гравюры были чрезвычайно популярны среди небогатых японцев, которые не могли купить настоящие картины. С распространением фотографии, к концу XIX века, гравюры стали выходить из моды в Японии, зато среди европейских и американских ценителей стали антикварной ценностью.

По словам заведующей ульяновским музеем изобразительного искусства XX-XXI веков Елены Сергеевой, на выставке в Ульяновске представлены уникальные работы художников, признанных основоположниками жанра укие-э.

Выставка проработает до 30 июля.