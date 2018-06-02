В Ульяновске впервые выступил японский театр теней

Гастроли японского театра теней KAKASHI-ZA стали частью культурной программы II Международного форума "Японская весна на Волге", который завершается 3 июня в Ульяновске.

Как рассказал режиссер театра Кей Гото, название KAKASHI-ZA в переводе на русский язык означает пугало, которое стережет урожай на полях от птиц, а японский театр теней отличается от европейского синтезом теней, используемых для воплощения образов, и традиционной японской живописи.

Часовой спектакль ANIMARE в исполнении японского театра теней дважды - 1 и 2 июня - собрал аншлаг в Ульяновском областном театре кукол. По замыслу постановщиков, шоу "должно заворожить зрителя, рождая безграничный полет фантазии, и впечатлить тонкой техникой и мастерством".

- Планируя культурную программу форума, мы не могли обойти вниманием японский театр, и выбрали театр теней с постановкой, проверенной временем. Шоу "ANIMARE" ставится уже 70 лет, - рассказала директор фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина. - Мы специально назначили постановки на выходные дни, чтобы ульяновцы могли посетить их семьями, с детьми. Я рада, что они не упустили возможность познакомиться с этим направлением японского искусства.

Помимо собственно спектакля, зрители могли поучаствовать в мастер-классах по японской живописи тушью и созданию бумажных кукол, традиционных для страны восходящего Солнца.