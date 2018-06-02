В Ульяновской области по примеру Японии создадут экогорода

В ходе II Международного форума "Японская весна на Волге", который проходит в Ульяновске, губернатор Сергей Морозов заявил "РГ" о намерении тщательно изучить японский опыт создания экогородов и использовать его в ряде населенных пунктов Ульяновской области.

- Для нас экология - одно из приоритетных направлений работы, - пояснил Морозов. Поэтому мы хотим "подружить" наши города Ульяновск, Димитровград и Сенгилей с тремя городами японской провинции Фукуока, чтобы, используя их опыт создания экогородов, превратить наши населенные пункты в образцовые, с точки зрения экологичности и комфортности, территории.

Как уточнил член Экологической палаты Ульяновской области Александр Брагин, речь идет о таких принципах, положенных в основу японских экогородов, как бережное отношение к ресурсам, активное использование возобновляемых источников энергии, современные методики озеленения и т.д.

- В экогородах Японии для получения электроэнергии активно используются солнечные батареи и ветроэлектростанции, - рассказал Брагин. - Вода очищается через локальные очистные системы, позволяющие использовать ее повторно, скажем, для полива деревьев и газонов. Это позволяет расходовать воду более эффективно, и снизить нагрузку на канализационные сети.

По словам Брагина, экологическое сотрудничество между Ульяновской областью и Японией уже налажено. К примеру, концерн "Бриджстоун", построивший в Ульяновске шинный завод с самыми современными системами промышленной фильтрации, активно участвует в региональных экологических акциях, участвует в благоустройстве ульяновских парков и т.д.

- Этот опыт мы намерены распространить и на сотрудничество с другими японскими компаниями, которые примут решение открыть в Ульяновске свои предприятия, - добавил Брагин.