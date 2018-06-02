Крым с начала года посетили более миллиона туристов

С начала года курорты Крымского полуострова посетили более миллиона человек. Глава РК Сергей Аксенов выразил надежду на то, что туристический сезон 2018 года окажется еще успешнее, чем предыдущие.

- За пять месяцев в Крыму отдохнули 1,148 миллиона туристов. Это почти на 28 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что треть отдыхающих прибыла на полуостров авиатранспортом.

За две недели мая 17 процентов от общего турпотока пришлось на Крымский мост.

- Инфраструктурные шедевры Крыма уже реально работают на экономику полуострова. Это впечатляет, - считает глава республики.

В то же время, вопреки санкциям, в Крыму продолжают отдыхать украинские туристы. В общем турпотоке их доля составляет 23 процента.

- Несмотря на препоны со стороны киевской власти, почти четвертая часть туристов приезжает из Украины, - сообщил Аксенов.

По его данным, более половины отдыхающих по-прежнему предпочитают Южный берег Крыма, на западном побережье отдохнули 22 процента туристов, на восточном - 10 процентов, в других районах - 15 процентов.