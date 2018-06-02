Великая княгиня Мария Романова проехала по Крымскому мосту

Глава императорского дома Мария Владимировна Романова и ее сын Георгий Михайлович прокатились на автомобиле Lada по новому мосту через Керченский пролив.

- Великая княжна Мария Владимировна и великий князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Стартовали в 11:30 по московскому времени, - рассказал ТАСС официальный представитель канцелярии Дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич.

По его словам, члены императорской семьи выразили желание проехать по мосту на автомобиле российского производства. Выбор пал на Lada Largus.

- Великий князь лично вел автомобиль, везя свою мать, главу императорского дома, - добавил Пилькевич.

Он отметил, что поездка имела особое символичное значение, поскольку Крымский мост был открыт в год 235-летия присоединения Крымского полуострова к Российской империи. В рамках визита, который проходит с 28 мая по 3 июня, Мария Владимировна и Георгий Михайлович уже посетили Керчь, Симферополь, Феодосию и Севастополь.

Мария Владимировна - единственная дочь Владимира Кирилловича Романова и внучка великого князя Кирилла Владимировича (двоюродного брата Николая II), провозгласившего себя императором в изгнании в 1924 году.