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02.06.2018 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Велопробег "РГ" прибыл в Беларусь

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
Участники велопробега "Спасибо за Победу!", соорганизатором которого является "РГ", прибыли в Республику Беларусь. Перед самой границей наши велосипедисты совершили 70-километровый велобросок на своих двухколесных "конях". Впрочем, граница между Россией и Беларусью оказалась довольно условной.
Фото: Михаил Синицын/РГ
Участники пробега "Спасибо за Победу" посетили в Москве редакцию "РГ"

- Она, скорее, похожа на небольшой терминал перед въездом на платный участок дороги, чем на полноценную погранзону с таможенным и паспортным контролем. По большому счету, границы как таковой мы не ощутили, - делятся впечатлениями участники пробега. Российские пограничники лишь выяснили, что в велопробеге участвуют россияне, признавшись, что и этот интерес вызван лишь приближающимся ЧМ-2018. С белорусской стороны и вовсе не было никакой проверки: участники пробега даже не увидели пограничников.

В Беларуси велосипедисты разместились в воинской части под Витебском. Прием оказался более чем радушным. Для участников велопробега выделили отдельную казарму, а ужин с настоящими белорусскими дранниками привел всю велокоманду в восторг. Кроме того, на маршрут спортсменам выдали сытный солдатский сухпаек. В Витебске велопробег встретили представители областного и городского исполкомов.

- Велодвижение в Витебске сейчас развивается, и крутящих педали горожан можно увидеть повсюду. Наши велопробеги, приуроченные к различным датам, собирают до 1200 велосипедистов. Сейчас даже комитет по строительству, изначально закладывает в планы развития города создание велосипедной инфраструктуры. За полтора года, кстати, появились три велодорожки на крупных проспектах Витебска, а возле кафе активно устанавливаются велопарковки. Руководители кафе видят, что жители города все чаще передвигаются на двухколесном транспорте и пересаживаются с машин на велосипеды, - рассказывает директор Витебского областного учебного методического центра спортивного воспитания населения Вадим Аржанович.

В первый день лета российские велосипедисты возложили венок к Вечному огню у мемориала на площади Победы в Витебске - самой большой, кстати, площади в Беларуси.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
На велопробеге "Спасибо за Победу!" появились юные летописцы

- Этот мемориал известен под название "Три штыка" и символизирует единство трех сил - Красной Армии, подпольщиков и партизан, участвовавших в освобождении белорусской земли.  А пять пилонов, установленных на площади, олицетворяют пять лет войны. Когда мы идем к Вечному огню, каждый шаг словно приближает нас к победе. После того, как Витебск был освобожден от фашистов, он превратился в мертвый город. Из более 200 тысяч живших здесь человек тогда практически никого не осталось. Когда закончились бои, из-под руин и развалин вышли всего 118 человек. Комиссия ООН даже предлагала возводить город заново на другом месте, но Витебск все же восстал из пепла. Сейчас в городе живет 380 тысяч жителей - рассказывает представитель Витебского горисполкома Екатерина Плытник.

Российские велосипедисты также приняли участие в праздновании Дня Защиты детей. Они побывали в школьном музее 17 школы, а в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи рассказали о пробеге "Спасибо за Победу!". Воспитанники центра в свою очередь выступили перед гостями с концертом, а юнкоры центра уже готовят для местной газеты публикацию о нашей акции.

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