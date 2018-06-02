Новости

Обвиняемый в хищении 50 млн рублей уфимец экстрадирован из Австрии 12:25
Москвич выбросил кота с 16 этажа 12:22
В Иркутске приостановил работу центр, где получили ожоги дети 12:15
Инвесторы США: Россия может войти в топ-5 экономик мира 11:23
В Ростовской области в ДТП погибли трое детей 11:18
Под Челябинском два человека погибли в ДТП с грузовиком 11:15
Полноприводный кроссовер Chevrolet вернется в Россию 11:15
Врачи объяснили опасность "горящих туров" 11:10
Опрос: Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче 10:50
Аналитики оценили добычу нефти и газа в России 10:20
Вучич рассказал, почему Сербия не может признать Крым российским 10:00
На "Прямую линию" поступило уже около 400 тысяч звонков 09:51
Скончался известный американский музыкант Эдди Клируотер 09:29
Китай запустил спутник дистанционного наблюдения за Землей 08:45
Назван срок сдачи второй очереди комплекса "Звезда" в Приморье 08:43
Право обеда с миллиардером Баффеттом продано за три миллиона долларов 08:21
Вьетнам не пустит на свою территорию иностранные военные базы 07:53
На острове Тайвань произошло землетрясение 07:39
Япония поможет саммиту США и КНДР решить ядерную проблему 07:38
В НАТО обсудят увеличение численности сил реагирования 07:21
Япония захотела направить в КНДР своих экспертов по разоружению 07:16
Дело экс-главы шикотанского рыбокомбината направлено в суд 06:53
Глава минобороны Республики Корея: Сеул не интересует развал КНДР 06:31
Пентагон заявил о стремлении к сотрудничеству с Россией и Китаем 06:31
Подозреваемый в мошенничестве бизнесмен экстрадирован из ФРГ в Казахстан 06:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
02.06.2018 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Челябинском два человека погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В полиции выясняют обстоятельства серьезного ДТП на трассе в Челябинской области, в котором погибли два человека и еще один получил ранение. По предварительным данным, рано утром "Жигули" влетели под большегруз DAF, сообщили в ГУ МВД региона.

На Урале водитель сбил сотрудника "скорой" из-за конфликта на дороге

- Авария произошла сегодня около семи часов утра на 18 километре автодороги "Восточный обход города Челябинска", - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - 48-летний водитель автомобиля ВАЗ, совершая маневр разворота, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем DAF.

Виновник ДТП и его 45-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще один пассажир госпитализирован с телесными повреждения разной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главное сегодня

Пентагон заявил о стремлении к сотрудничеству с Россией и Китаем
Презентация футбольного ЧМ-2018 прошла в штаб-квартире ООН
СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту
В Раде рассказали о позоре министра иностранных дел
Сбой в работе Visa практически устранен