Под Челябинском два человека погибли в ДТП с грузовиком

В полиции выясняют обстоятельства серьезного ДТП на трассе в Челябинской области, в котором погибли два человека и еще один получил ранение. По предварительным данным, рано утром "Жигули" влетели под большегруз DAF, сообщили в ГУ МВД региона.

- Авария произошла сегодня около семи часов утра на 18 километре автодороги "Восточный обход города Челябинска", - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона. - 48-летний водитель автомобиля ВАЗ, совершая маневр разворота, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем DAF.

Виновник ДТП и его 45-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще один пассажир госпитализирован с телесными повреждения разной степени тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.