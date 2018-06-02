Жителя Тюмени будут судить за изнасилование знакомой

В Тюмени завершено расследование уголовного дела 29-летнего разнорабочего, обвиняемого в избиении и изнасилований случайной знакомой. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в следственным управлении СК по региону.

- Инцидент произошел 12 апреля в одном из домов по улице Эрвье в Тюмени, где компания из четырех молодых людей распивала спиртные напитки, - сообщили в следственном ведомстве. - У обвиняемого, оставшегося наедине с новой знакомой, возник умысел на вступление в половую связь. И когда девушка ответила отказом, он нанес ей многочисленные удары по лицу. А затем совершил насильственные действия сексуального характера.

На следующий день жертва сообщила о случившемся в правоохранительные органы, и насильник был задержан.

В рамках расследования проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели, собраны достаточные доказательства совершения преступления, отметили в СК.