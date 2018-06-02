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Рубрика: Общество

Россия начнет следить за космосом с территории Новой Зеландии

На принадлежащем Новой Зеландии острове в Тихом океане собираются установить российскую оптико-электронную станцию по контролю за космическим пространством.

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Ранее подобные комплексы были размещены в Бразилии и ЮАР. С их помощью можно наблюдать за объектами на высотах до 50 тысяч километров. Главная задача - выявление опасных сближений находящихся на орбитах аппаратов с космическим мусором.

"Рассматривается возможность выйти с предложением об установке такой станции на территории Новой Зеландии", - сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Пока данный вопрос находится на стадии обсуждения.

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