Россия начнет следить за космосом с территории Новой Зеландии

На принадлежащем Новой Зеландии острове в Тихом океане собираются установить российскую оптико-электронную станцию по контролю за космическим пространством.

Ранее подобные комплексы были размещены в Бразилии и ЮАР. С их помощью можно наблюдать за объектами на высотах до 50 тысяч километров. Главная задача - выявление опасных сближений находящихся на орбитах аппаратов с космическим мусором.

"Рассматривается возможность выйти с предложением об установке такой станции на территории Новой Зеландии", - сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Пока данный вопрос находится на стадии обсуждения.