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02.06.2018 18:19
Рубрика: Экономика

Россия с 6 июня возобновит импорт картофеля из Египта

Текст: Тарас Фомченков
В июне на полках российских магазинов вновь может появиться египетский картофель. Для восьми регионов этой страны, продукция из которых ранее находилась под запретом из-за наличия в картошке возбудителей опасного заболевания - бурой гнили, снова открыты экспортные ворота в Россию.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Как сообщил египетскому информационному агентству МЕНА глава минпромторга Египта Тарек Кабиль, "российские власти согласились снять запрет на импорт". По словам министра, снятие запрета стало возможным как результат работы российско-египетской межправкомиссии, а также в итоге отправок в Россию результатов экспертизы, подтвердивших соответствие египетского картофеля международным стандартам.

Заболевание картофеля, известное как бурая гниль, передается микроорганизмами и выражается в загнивании клубней, которое начинается еще в овощехранилищах, поражает клубень целиком и передается на соседние клубни и кусты. Борются с бурой гнилью с помощью карантина, правильной подготовки посадочного материала и удобрений.

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