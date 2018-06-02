Россия с 6 июня возобновит импорт картофеля из Египта

В июне на полках российских магазинов вновь может появиться египетский картофель. Для восьми регионов этой страны, продукция из которых ранее находилась под запретом из-за наличия в картошке возбудителей опасного заболевания - бурой гнили, снова открыты экспортные ворота в Россию.

Как сообщил египетскому информационному агентству МЕНА глава минпромторга Египта Тарек Кабиль, "российские власти согласились снять запрет на импорт". По словам министра, снятие запрета стало возможным как результат работы российско-египетской межправкомиссии, а также в итоге отправок в Россию результатов экспертизы, подтвердивших соответствие египетского картофеля международным стандартам.

Заболевание картофеля, известное как бурая гниль, передается микроорганизмами и выражается в загнивании клубней, которое начинается еще в овощехранилищах, поражает клубень целиком и передается на соседние клубни и кусты. Борются с бурой гнилью с помощью карантина, правильной подготовки посадочного материала и удобрений.