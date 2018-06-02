СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) не поддержал американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Документ, в частности, предполагал отказ от упоминания гибели мирных палестинцев в результате действий Израиля и призывал к осуждению деятельности группировки ХАМАС.

Проект поддержали только его авторы - США. Трое членов СБ ООН, в том числе Россия, высказались против. Еще одиннадцать стран воздержались при голосовании.

"Проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", - приводит РИА Новости слова председателя Совбеза, постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который начался 30 марта. С тех пор погибли 119 жителей палестинского анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, состояние 300 из них остается тяжелым.