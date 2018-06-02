Сбой в работе Visa практически устранен

Сбой в работе платежной системы Visa в Европе практически ликвидирован. Компания принесла извинения пользователями за проблемы в обслуживании.

"Наша цель - сделать так, чтобы все карты Visa работали 24 часа в сутки, 365 дней в году, - приводит ТАСС заявление компании. - Сегодня нам не удалось выполнить эту цель и мы извиняемся перед всеми нашими партнерами, а особенно перед держателями карт Visa". В сообщении подчеркивается, что клиенты Visa "могут снова пользоваться своими картами, мы функционируем практически в обычном объеме".

Сбой, как отметили представители Visa, был вызван неисправностью аппаратуры. По их словам, нет оснований полагать, что произошел "несанкционированный доступ" к системе.

Перебоев в работе карт Visa, выпущенных банками РФ, не происходило.