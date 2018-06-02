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Рубрика: Спорт

Сборная Франции обыграла Италию

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Eric Gaillard Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

В Европе состоялся ряд товарищеских матчей. В одном из них встречались французы с итальянцами. Победу одержали "трехцветные" - 3:1.

Все-таки разница в классе между двумя этим командами очень велика. Что и показала встреча на домашней арене "Ниццы". Французы уже к исходу получаса игры дважды огорчили голкипера "Скуадры адзурры" Сальваторе Сиригу. Отличились Самуэль Юмтити и Антуан Гризманн с пенальти.

Фото: Action Images via Reuters/Peter Cziborra
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К чести итальянцев, они еще в первом тайме сократили отставание до одного мяча. Это Леонардо Бонуччи оказался первым на добивании, когда Уго Льорис отбил мяч перед собой после удара Марио Балотелли.

И все же последнее слово в этом матче осталось за французами. На 63-й минуте красивый гол забил Усман Дембеле. Футболист "Барселоны" поразил ворота итальянцев шикарным обводящим ударом в дальнюю девятку. Как итог - 3:1.

В остальных контрольных встречах были зафиксированы следующие результаты: Южная Корея - Босния и Герцеговина - 1:3, Тунис - Турция - 2:2, Египет - Колумбия - 0:0, Австралия - Чехия - 4:0.

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