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Рубрика: Власть

СФ: Позиция Эр-Рияда не повлияет на планы РФ по поставке С-400 Катару

Текст: Галина Мисливская
Позиция Саудовской Аравии, которая пригрозила войной Катару в случае покупки Дохой российских зенитных ракетных систем С-400, не повлияет на планы РФ в этом вопросе, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
СМИ: Приобретение Турцией С-400 станет ночным кошмаром для НАТО

Французская газета Le Monde сообщила, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором заявил о том готовности Эр-Рияда начать военную операцию против Катара, если власти этой страны приобретут российские зенитные ракетные системы С-400. В своем послании монарх выражает обеспокоенность тем, что появление С-400 на территории Катара будет влиять на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии.

"Россия преследует свой интерес, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в госбюджет. Позиция Саудовской Аравии здесь ни при чем, планы России меняется не будут", - заявил Алексей Кондратьев РИА Новости.

Ранее, напоминает агентство, посол Катара в России Фахд аль-Аттыйя сообщал, что Доха обсуждает с Россией возможность закупки систем противовоздушной обороны. СМИ уточняли, что у Катара есть предметный интерес к российской системе ПВО С-400. Россия и Катар в прошлом году подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве во время визита в Доху министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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