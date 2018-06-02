Шарапова без проблем пробилась в четвертый раунд "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В третьем круге она не испытала особых проблем против чешки Каролины Плишковой - 6:2, 6:1.

По правде сказать, такого результата ожидать было сложно, учитывая, что Мария крайне неровно проводит матчи с соперницами, которые, казалось бы, должны быть намного слабее. А уже исход встречи с шестым номером посева на "Ролан Гаррос" и вовсе вызывал опасения.

На деле Шарапова буквально разгромила Плишкову, и на это ей потребовалось всего 59 минут. За это время Мария сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Плишковой один эйс, четыре двойных и один брейк из двух.

И уже в 1/8 финала любители тенниса могут стать свидетелями классического противостояния. Шарапова имеет шанс сразиться с вернувшейся на корты после рождения ребенка Сереной Уильямс в том случае, если американка возьмет верх над Юлией Гергес из Германии.