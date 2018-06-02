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02.06.2018 12:35
Рубрика: Спорт

СМИ: Роналду объявил об уходе из "Реала"

Текст: Артур Нанян

Вслед за Зинедином Зиданом близок к уходу из мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Португалец готов покинуть "королевский клуб" уже этим летом.

По информации испанских СМИ, Роналду объявил о своем решении игрокам "Реала". Причем сделал он это за несколько недель до финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". А сразу после встречи, завершившейся победой мадридцев со счетом 3:1, Криштиану намекнул в интервью, что он может уйти.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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Остальным футболистам "королевского клуба" не понравилось такое поведение португальца. Они посчитали, что он мог высказаться о будущем в другой момент, а не сразу после триумфа в Лиге чемпионов. Недовольство Роналду высказал, в частности, капитан команды Серхио Рамос. Опять же, по сообщениям испанских СМИ, Криштиану извинился перед одноклубниками и сказал, что он не стал бы говорить о таких вопросах, если бы забил гол в матче с "Ливерпулем".

Одна из причин ухода Криштиану - нежелание "Реала" продлевать с ним действующий до 2021 года контракт. А тем временем агент игрока Жорже Мендеш уже провел переговоры с "ПСЖ". Французский клуб готов сделать португальца самым высокооплачиваемым футболистом мира, предложив ему соглашение с годовым окладом 45 миллионов евро. Но при этом парижане боятся, что переход Роналду упростит задачу "Реала" по осуществлению трансфера лидера французского клуба Неймара. Как бы то ни было, переговоры продолжаются.

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