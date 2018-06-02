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Рубрика: В мире

СМИ: В США обсуждают организацию встречи Трампа и Путина

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
В Кремле подтвердили переговоры о встрече Путина и Ким Чен Ына

Возможность организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным обсуждается в американской администрации. Материал о потенциальном саммите опубликовала газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в ходе возможной встречи лидеры двух стран, вероятно, затронут вопросы урегулирования ситуации в Сирии и на Украине, а также обсудят тему контроля над ядерными вооружениями, передает ТАСС. Вместе с тем, как отмечает газета, планы переговоров находятся пока на самой ранней стадии.

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