У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Sony выпустила Xperia XZ2 и ZX2 Compact в новых летних цветах

02.06.2018,  
22:23
Текст: Владимир Болотин
Фото: Sony Mobile Фото: Sony Mobile
Фото: Sony Mobile

С 1 июня в продаже появились смартфоны Xperia XZ2 и XZ2 Compact в новых цветах. Линейку дополнили модели "пепельно-розового" цвета и цвета "розовый коралл".

Напомним, что Xperia XZ2 выполнены в новом дизайнерской концепции Ambient Flow - сочетание эргономики и инноваций.

Xiaomi представила новые смартфоны Mi 8 и Mi 8 SE

Модели выпускаются с Full HD+ дисплеями 5,7 и 5 дюймов соответственно. Смартфоны построены на платформе процессора Snapdragon 845, камерами на 19 Мп с функцией Super Slow Motion с частотой записи видео 960 кадров в секунду. Подробнее о моделях читайте в нашем обзоре

Смартфоны доступны в онлайн-магазине, фирменных центрах Sony Mobile и в крупных торговых сетях. Стоимость Xperia XZ2 - 59990 рублей, версии Compact - 49990 рублей.

гаджеты
Фото: depositphotos.com
YouTube заблокировал известного видеоблогера 01.06.2018
Девушку спасли от свадьбы с братом с помощью iPhone 31.05.2018
Новый продукт "Яндекса" вызвал бурю в интернете 29.05.2018
смартфоны
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Названы самые полезные приложения для контроля за детьми 01.06.2018
"Не забудьте сегодня умереть". Уведомление в телефоне напугало девушку 30.05.2018
Sony
Фото: depositphotos.com
Найден несложный способ "убить" почти любой компьютер 31.05.2018
Открыт предзаказ и озвучены цены на Sony Xperia XZ2 23.03.2018
В Барселоне представили смартфоны серии Xperia XZ2 26.02.2018