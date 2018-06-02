Sony выпустила Xperia XZ2 и ZX2 Compact в новых летних цветах

С 1 июня в продаже появились смартфоны Xperia XZ2 и XZ2 Compact в новых цветах. Линейку дополнили модели "пепельно-розового" цвета и цвета "розовый коралл".

Напомним, что Xperia XZ2 выполнены в новом дизайнерской концепции Ambient Flow - сочетание эргономики и инноваций.

Модели выпускаются с Full HD+ дисплеями 5,7 и 5 дюймов соответственно. Смартфоны построены на платформе процессора Snapdragon 845, камерами на 19 Мп с функцией Super Slow Motion с частотой записи видео 960 кадров в секунду. Подробнее о моделях читайте в нашем обзоре.

Смартфоны доступны в онлайн-магазине, фирменных центрах Sony Mobile и в крупных торговых сетях. Стоимость Xperia XZ2 - 59990 рублей, версии Compact - 49990 рублей.