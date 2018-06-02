Google отказалась улучшать военные беспилотники США

Американская корпорация Google не стала продлевать с Пентагоном контракт по совершенствованию боевых беспилотников.

Речь идет о проекте под названием Maven, в рамках которого дроны собираются улучшить путем внедрения технологий искусственного интеллекта. Назначение новой технологии состоит в мониторинге и анализе видеоизображений, полученных с помощью разведывательных беспилотников.

Как сообщает ТАСС, в апреле этого года около четырех тысяч сотрудников Google выступили против участия корпорации в данном проекте. По их мнению, компании не следует заниматься военным бизнесом. Некоторые сотрудники в знак протеста уволились.