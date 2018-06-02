США не будут обсуждать с КНДР присутствие военных в Республике Корея

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Дональда Трампа и глава КНДР Ким Чен Ын не будут обсуждать тему присутствия американских военных в Южной Корее.

"Этот вопрос не стоит на повестке встречи в Сингапуре 12 июня", - цитирует ТАСС главу Пентагона. "Любые обсуждения присутствия американских военных в Южной Корее - это вопрос лишь приглашения со стороны Республики Кореи. Это обсуждение только между США и Республикой Кореей", - добавил Мэттис. По словам министра, Вашингтон и Сеул могут начать обсуждение данной темы только после урегулирования вопросов риска со стороны Пхеньяна.

Трамп ранее подтвердил, что саммит с северокорейским лидером состоится в Сингапуре 12 июня. При этом никаких документов во время встречи подписываться не будет. Также американский лидер заявил, что предпочел бы поговорить с Ким Чен Ыном наедине.