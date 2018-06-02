Сторонник легализации педофилии будет избираться в Конгресс США

Сторонник белого расизма, насилия и легализации педофилии примет участие в выборах в Конгресс США. Речь идет о 37-летнем Натане Ларсоне, который в 2009 году был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства американского президента.

Ларсон, приверженец идей Адольфа Гитлера, выступает за восстановление "превосходства белой расы" над другими. Также он хочет отменить трудовое законодательство для детей, восстановить патриархат и разрешить раннее замужество, передает РИА Новости. Кроме того, предвыборная программа Ларсона включает легализацию наркотиков, отмену всех ограничений по оружию и завершение военных кампаний США по всему миру.

Политик будет баллотироваться на пост делегата в Конгресс от 10-го избирательного округа в штате Вирджиния как самовыдвиженец. В этом округе ранее отметился другой кандидат - Дэн Хелмер, сравнивший президента Дональда Трампа с экс-лидером "Аль-Каиды" (запрещенной в РФ террористической организации) Усамой бен Ладеном.