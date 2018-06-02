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Рубрика: В мире

Сторонник легализации педофилии будет избираться в Конгресс США

Сторонник белого расизма, насилия и легализации педофилии примет участие в выборах в Конгресс США. Речь идет о 37-летнем Натане Ларсоне, который в 2009 году был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства американского президента.

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Ларсон, приверженец идей Адольфа Гитлера, выступает за восстановление "превосходства белой расы" над другими. Также он хочет отменить трудовое законодательство для детей, восстановить патриархат и разрешить раннее замужество, передает РИА Новости. Кроме того, предвыборная программа Ларсона включает легализацию наркотиков, отмену всех ограничений по оружию и завершение военных кампаний США по всему миру.

Политик будет баллотироваться на пост делегата в Конгресс от 10-го избирательного округа в штате Вирджиния как самовыдвиженец. В этом округе ранее отметился другой кандидат - Дэн Хелмер, сравнивший президента Дональда Трампа с экс-лидером "Аль-Каиды" (запрещенной в РФ террористической организации) Усамой бен Ладеном.

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