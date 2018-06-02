У Трампа появится новый помощник по вопросам внутренней безопасности

У американского президента Дональда Трампа появится новый помощник по вопросам внутренней безопасности и контртерроризма. Им станет контр-адмирал военно-морских сил Соединенных Штатов Дуглас Фиэрс.

По словам помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, Фиэрс прекрасно разбирается в вопросах борьбы с терроризмом, кибербезопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. За плечами контр-адмирала более 30 лет опыта работы в этих сферах.

"Даг станет помощником президента по вопросам внутренней безопасности и моим представителем при решении целого ряда крайне важных задач, начиная от надзора за руководством отдела кибербезопасности в СНБ (Совете национальной безопасности при Белом доме) и до координирования межведомственной работы во время катаклизмов", - приводит ТАСС слова Болтона.

Информация об отставке предшественника Фиэрса - Тома Боссерта - появилась в начале апреля. Это произошло через день после того, как приступил к работе Болтон.