В Каталонии правительство вступило в должность

В Барселоне в субботу состоялась церемония вступления в должность 13 новых членов каталонского правительства.

Как сообщили испанские СМИ, после формирования нового состава Женералитета автоматически прекращается действие 155-й статьи конституции Испании, которая ограничивала самоуправление автономии, и отменяется прямое правление Мадрида в Каталонии, введенное в октябре 2017 года.

Напомним, в середине мая новый глава каталонского правительства Жоаким Торра принес присягу и официально занял свой пост. В заявлении, длившемся не более трех минут, он пообещал быть верным народу Каталонии. В своей речи он опустил слова о верности испанскому главе, королю Фелипе VI, а также конституции страны. Присяга является неформальным заявлением, поэтому такая формулировка не является незаконной.

При этом Торра называл себя "исполняющим обязанности главы Женералитета", а настоящим лидером Каталонии он считает своего предшественника и соратника, Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности в октябре 2017 года и в настоящее время скрывающегося от испанского правосудия за границей.