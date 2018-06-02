В НАТО обсудят увеличение численности сил реагирования

Возможность увеличения сил реагирования НАТО на 30 тысяч человек обсудят министры обороны стран - участниц альянса. Их встреча, как сообщила газета "Вельт", состоится седьмого июня в Брюсселе.

Члены Организации Североатлантического договора планируют выделить для своих ВС несколько сотен истребителей и кораблей, переадет ТАСС. Также они намерены усовершенствовать инфраструктуру для быстрой транспортировки тяжелой военной техники. Ведущая роль в этих планах отводится Германии.

"Вельт" добавляет, что соответствующую декларацию лидеры стран - членов блока могут принять на встрече в середине июля.