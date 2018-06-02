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02.06.2018 14:56
Рубрика: В мире

В Риге люди вышли на марш в защиту русских школ

Текст: Юрий Сизов
Политическая элита Латвии, судя даже по настроению в местных СМИ, так и не смогла подобрать надежного "противоядия" растущему недовольству общественности предстоящей ликвидацией русских школ. Да и поиск таких рецептов, по оценке обозревателей, слишком сомнителен, если напомнить, что треть населения полуторамиллионной прибалтийской страны считает его родным, а история преподавания на нем была подтверждена императорским указом еще XVIII веке.
Фото: Мария Иванова/ТАСС Фото: Мария Иванова/ТАСС
Фото: Мария Иванова/ТАСС

В третий раз за последние два месяца тысячи жителей по призыву Штаба защиты русских школ и Русского союза Латвии вышли сегодня на акцию протеста, которая приурочена к Дню защиты детей. Республиканский родительский форум в латвийской столице еще в конце марта показал "желтую карточку" министру образования Карлису Шадурскису, по инициативе которого парламент и отнес на подпись президенту Раймонду Вейонису поправки к законам, поставившим крест на школах национальных меньшинств. Как уже сообщала "РГ", в начале апреля вступили поправки к закону, предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Массовое шествие стартовало в субботу от памятника Латышским красным стрелкам на набережной Даугавы и направилось по улицам города к зданию кабинета министров, напротив которого в конце марта и проходил родительский форум. В руках у участников протестной акции плакаты с надписями "Стоп лингвистическому геноциду", "Наши дети - наши права", "Учебный год закончился - борьба продолжается!", а также детские рисунки.

Евродепутат от Латвии и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов в интервью ТАСС пояснил, что ранее была объявлена акция по сбору детских рисунков, которые сегодня закреплены на планшетах - всего около трехсот. "Мы их несем к зданию кабинета министров, чтобы показать, что на самом деле обсуждаем не бездушные законы, а интересы, эмоции и судьбу конкретных маленьких людей, жителей этой страны. И их рисунки должны привлечь внимание со стороны властей и всех людей, которых мы встретим по ходу акции", - подчеркнул политик.

По его словам, улицы старого города, излюбленные маршруты туристов, неслучайно выбраны для проведения марша. Активисты рассчитывают, что свидетелями этой многотысячной манифестации станут не только местные жители, но и зарубежные гости, которые смогут "донести правдивую весть, что у русского меньшинства Латвии существует свой голос, что оно намерено добиваться своих прав и интересов в этой стране", - подчеркнул депутат.

Политик убежден, что "принятые парламентом законодательные поправки необходимо пересмотреть, тем более что этого сейчас уже требует и ЕП", где они совместно со своим коллегой, евродепутатом Андреем Мамыкиным собрали 115 депутатских подписей в защиту нацменьшинств Латвии, и сбор еще продолжается", - добавил Митрофанов.

Фото: Depositphotos.com
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Обозреватели полагают, что после весеннего Вселатвийского родительского собрания власть поставила перед Полицией безопасности несколько задач, главная из которых - запугать население, показать, что все они находятся под "колпаком" у спецслужб, а руководство ЛР принимает самые жесткие меры - вплоть до тюрьмы для правозащитников и непокорных.

Вторая цель: лишить движение за русские школы и в целом за права русских наиболее авторитетных фигур. Как известно, уже возбуждено семь уголовных дел - против профессора Александра Гапоненко, лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок, активиста Владимира Линдермана и еще четырех человек. Но активисты Штаба спокойно ходят на допросы в ПБ и абсолютно честно дают показания, что главным и единственным инициатором возрождения Штаба защиты русских школ является министр Шадурскис.

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