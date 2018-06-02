Вьетнам не пустит на свою территорию иностранные военные базы

Вьетнам не собирается отдавать свою территорию под иностранные военные базы. Об этом заявил министр национальной обороны страны Нго Суан Лить.

"Все государства должны уважать независимость друг друга, - сказал он, выступая в Сингапуре на международной конференции по вопросам безопасности в АТР "Шангри-ла диалог". - И мы не намерены разрешать размещать иностранные военные базы на нашей территории".

Также, как передает ТАСС, Нго Суан Лить призвал все государства, "особенно крупные державы, проявлять уважение и избегать односторонних провокационных действий". По словам министра, Вьетнам "выступает за урегулирование территориальных споров в Южно-Китайском море на основе принципов международного права".

Нго Суан Лить подчеркнул, что не может быть никаких предлогов для размещения вооружения в этой акватории.