Винер-Усманова не пострадала при падении декорации на ЧЕ

Выступление российской юниорки Анастасии Сергеевой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре омрачилось неприятным инцидентом. Во время выполнения девушкой программы с лентой со стены сорвался большой пластиковый баннер с символикой турнира.

Вероятно, на это никто бы не обратил внимания, однако позже выяснилось, что аккурат под элементом декорации в тот момент находилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. Впрочем, как позже рассказали журналистам в сборной России, она не пострадала.

"С Ириной Александровной все в порядке. Человек, стоявший неподалеку, вовремя отреагировал на ситуацию и практически сумел отвести угрозу, - приводит слова представителя нашей сборной "Р-Спорт". - Можно сказать, что Ирина Александровна отделалась легким испугом".

В субботу на чемпионате Европы российские спортсменки дважды стали лучшими. Наши девушки выиграли "золото" в командном турнире, а также не знали себе равных в групповых упражнениях.