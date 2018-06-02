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Рубрика: В мире

Власти Аргентины приостановили прием граждан на госслужбу

С целью сокращения дефицита бюджета в Аргентине приостановили прием новых сотрудников в государственный сектор. Ограничение не коснется университетов, Национального совета по научным и техническим исследованиям и некоторых других учреждений.

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Также правительство намерено снизить количество поездок чиновников и сократить автопарк. Данные меры позволят государству сэкономить более 803 миллионов долларов в год.

ТАСС напоминает, что в начале мая президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью в Международный валютный фонд (МВФ). Причиной стало резкое падение курса песо.

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