Врачи объяснили опасность "горящих туров"

Российским туристам, планирующим зарубежный отдых летом с детьми, лучше воздержаться от приобретения "горящих путевок". Такое мнение на лекции цикла "Бегом к врачу" в столичном парке "Зарядье" высказала главный специалист департамента здравоохранения Москвы по детской эндокринологии Елена Петряйкина.

С точки зрения педиатрии, отпуск с детьми необходимо планировать заранее и желательно на длительный срок, считает специалист. В этом плане "горящие туры", которые зачастую включают пребывание в отеле в течение нескольких дней, не слишком полезны. Как отметила Елена Петряйкина, идеальный период для отдыха с ребенком на курорте - 3 недели.

"Первая неделя уйдет на адаптацию, поскольку смена климата - это стресс для организма, - считает специалист. - На фоне адаптации могут возникнуть проблемы со здоровьем. Это именно проявление стресса, а не "плохая вода" или отель, как многие говорят. За неделю же организм детей адаптируется, только после этого начнется собственно отдых. Конечно, сейчас взрослых редко отпускают с работы дольше, чем на 2 недели. Тем не менее, всегда можно подобрать варианты. Например, когда с ребенком поочередно остается один из родителей".