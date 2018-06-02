Вучич рассказал, почему Сербия не может признать Крым российским

Белград не может признать воссоединение Крыма с Россией, поскольку это будет означать поддержку независимости Косово. Такой довод привел президент Сербии Александр Вучич в интервью французским журналистам.

"Мы не признали Крым, как составную часть России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Поставьте себя на наше место - кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?" - цитирует Вучича французское издание Monde.

При этом сербский президент подчеркнул, что между стремлением его страны вступить в Евросоюз и стабильными отношениями с Россией он не видит никаких противоречий.

"Президент Франции сказал то же самое - Россия является дружественной страной. С нашей стороны мы хотим укреплять традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути, я об этом говорю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве. А (президент России Владимир) Путин никогда не высказывался против наших европейских амбиций", - отметил Вучич.