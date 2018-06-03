Адвокат Вышинского сообщил об ограблении его квартиры в Киеве

Неизвестные злоумышленники ограбили квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в Киеве. Как рассказал адвокат журналиста, которого украинские власти арестовали по обвинению в государственной измене, из жилья, по предварительным данным, "пропали документы и ценные вещи".

Адвокат Андрей Доманский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что "в квартире все перевернуто, все вещи разбросаны". Юрист вызвал полицию с тем, чтобы зафиксировать факт грабежа.

Вышинский был задержан в середине мая после того, как украинские силовики провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Его обвинили в государственной измене и арестовали. В Москве уголовное дело против журналиста назвали "сфабрикованным" и потребовали немедленно освободить его.