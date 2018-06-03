Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием артиста Всеволода Шиловского

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Всеволода Шиловского с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте российского правительства.

Дмитрий Медведев отметил грани "удивительного таланта" актера, сыгравшего "множество ярких ролей в кино и на театральной сцене".

По словам председателя правительства, юбиляр и в больших ролях, и в коротких эпизодах может передать сложные переживания своих героев. "И даже отрицательные персонажи в вашем исполнении - это неоднозначные, интересные личности", - написал Дмитрий Медведев.

Народный артист России Всеволод Шиловский сыграл в кино более 150 ролей. В числе фильмов с его участием "Жизнь Клима Самгина", "Интердевочка", "Дальнобойщики", "Дело чести" и другие.