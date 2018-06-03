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Рубрика: Власть

Кандидатский отбор

"Единая Россия" провела предварительное голосование
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
"Единая Россия" доверила россиянам выбор кандидатов, которые будут представлять партию на выборах разного уровня в единый день голосования 9 сентября. Во всех регионах, где в воскресенье проходил предварительный отбор, партия открыла более 4,5 тыс. счетных участков. Гражданам было из кого выбирать: конкурс на партийных праймериз в этом году заметно вырос.

Напомним, 9 сентября гражданам РФ предстоит выбирать губернаторов, региональных депутатов, а также представителей местных органов самоуправления. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Советоваться с населением по поводу кандидатов уже стало партийной традицией. При этом "Единая Россия" - единственная партия, которая определяет своих кандидатов с помощью рейтингового голосования. Граждане в ходе этой процедуры могут проголосовать за нескольких кандидатов, представленных в бюллетенях. Затем будет составлен рейтинг, и претендентов, набравших наибольшее количество голосов, включат в список для участия в выборах 9 сентября.

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Если в прошлом году конкурс на предварительное голосование составлял 3,5 человека на место, то в этом - уже 4,8. "Это свидетельствует о росте интереса граждан к процедуре отбора кандидатов", - считает секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Таким образом, кандидатов определяют "не партийцы и не партийное руководство, а сами люди".

Для привлечения именно молодежи партия протестировала в 24 регионах проект "Политстартап", который впоследствии может стать еще одной традицией. Через этот проект на праймериз выдвинулись более полутора тысяч человек в возрасте до 35 лет. Смысл - помочь приобрести "наиболее интересным новым лидерам опыт реальной политической борьбы", объяснил Турчак.

В целом для участия в предварительном голосовании было подано более 6 тыс. заявок, однако около 600 претендентов отсеялись по разным причинам - в частности, не выполнили условия об обязательном участии хотя бы в двух дебатах. Последние проводились с 13 апреля по 27 мая - за это время состоялось 1700 дискуссий.

Кандидатов определяют не партийцы, а простые люди

При этом "Единая Россия" дала дорогу на выборы не только членам партии, но и беспартийным. Среди зарегистрированных участников беспартийные - почти 50%, сообщили в партии.

К моменту подписания номера предварительные данные по активности избирателей стали известны по ряду регионов. В частности, как сообщил сайт партии, счетные участки на предварительном голосовании "Единой России" в Еврейской автономной области зафиксировали итоговую явку в 14,8%. В Республике Алтай за восемь часов работы участков явка на предварительное голосование составила 11,55% от общего числа избирателей. В Башкортостане к 15.00 уже сделали свой выбор 9,41% избирателей. В Хабаровском крае, по данным на 18.00, явка от общего числа избирателей в регионе составила более 8%.

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