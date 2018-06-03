Экипаж длительной экспедиции МКС-54/55 вернулся на Землю

Спускаемый аппарат комического корабля "Союз МС-07" совершил посадку в Казахстане.

На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Корабль приземлился в 15-39 по московскому времени недалеко от города Жезказган в Казахстане, сообщил "Роскосмос".

Свою работу на МКС продолжит экипаж МКС-56 под руководством американского астронавта Эндрю Фойстела, в состав которого также входят российский космонавт Олег Артемьев и Ричард Арнольд из США.