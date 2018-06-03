"Экосистема Alibaba": От новой торговли к новому потреблению

В начале апреля китайский интернет-гигант Alibaba Group за 9,5 миллиарда долларов приобрел онлайн-сервис заказа и доставки горячих обедов Ele.me. Сделка была совершена Alibaba Group и ее дочерней компанией Ant Financial Services.

Услуги доставки горячих обедов на дом развиваются в Китае стремительными темпами, ведь при современном ритме жизни не всегда есть время готовить дома. Онлайн-сервис доставки готовой еды Ele.me, работающий по приобретающей популярность модели O2O (офлайн-онлайн), предоставляет клиентам информацию и возможность выбора и заказа в многочисленных ресторанах, столовых, закусочных, кофейнях и т.д. Ele.me был основан в 2008 году. В апреле 2016 года Alibaba Group стала главным владельцем акций стартапа Ele.me, инвестировав 1,25 млрд долл. Тогда Alibaba Group владела 27,7% акций Ele.me. В мае 2017 года Alibaba Group нарастила долю в стартапе.

Основатель онлайн-сервиса Ele.me Чжан Сюйхао сказал: "Вместо краткосрочной финансовой поддержки мы стремимся освоить потенциальные стратегические ресурсы. В настоящее время на рынке регионального бытового обслуживания капитал - лишь одно из условий, но отнюдь не решающее. Главная тенденция развития - формирование новой модели сектора доставки еды. В сфере новой коммерческой модели Alibaba Group обладает самой сильной и совершенной "экосистемой". Я и вся моя команда уверены, что это ключевой шаг в достижении успехов в будущем".

В соответствии с соглашением о покупке основатель сервиса Чжан Сюйхао сохранил за собой позицию президента совета директоров Ele.me. Он также стал помощником вице-президента Alibaba Group Чжан Юна по вопросам реализации. Вице-президент Alibaba Group Ван Лэй стал главным исполнительным директором Ele.me.

Чжан Сюйхао дал такой комментарий: "В качестве президента я займусь стратегией и главным направлением развития бизнеса. Потрачу 60% своих усилий на текущую деятельность компании, а остальные усилия - на разработку стратегии. Как у ассистента Чжан Юна, у меня будет больше возможностей".

Вице-президент Alibaba Group Чжан Юн в официальном заявлении прессе отметил: "Будем сочетать сервис доставки Ele.me и сервис Koubei, специализирующийся на поддержке региональной коммерции для того, чтобы освоить новые сферы обслуживания региональной интернет-торговли и включить их в систему Alibaba Group. Этот шаг станет настоящим прорывом в реализации плана компании - от новой модели торговли к новому потреблению. На основе сервиса доставки Ele.me можно усовершенствовать и создать необходимую инфраструктуру для реализации новой формы ретейла".

Президент совета директоров Ele.me Чжан Сюйхао в интервью заявил: "Будучи членом Alibaba Group, я считаю, что Ele.me готов тесно сотрудничать с корпорацией, стать частью системы. Считаю, что наша кооперация будет эффективной, создаст больше возможностей для пользователей сервиса Ele.me и для всех наших коммерческих партнеров".

В мае интернет-гигант Alibaba Group сообщил о росте чистой прибыли почти вдвое за квартал, закончившийся 31 марта, до 10,65 млрд юаней ($1,56 млрд), поскольку рост доходов в Китае привел к повышенному онлайн-потреблению

Эксперты указывают, что повышение рентабельности будет достигнуто не только благодаря снижению затрат и синергии компаний, но и за счет таких сервисов, как платежная система Alipay.

После покупки Ele.me Alibaba Group получает крупнейшую в стране сеть доставки, охватывающую почти все города и регионы. Сеть локальной экспресс-доставки создает для Alibaba Group так называемый "идеальный ареал в 3 км", который служит логистической инфраструктурой для новой модели розничной торговли. Кроме того, компании Alibaba Group принадлежит еще и сервис получасовой доставки и круглосуточной помощи по дому Hema Fresh. В настоящее время в Шанхае с помощью круглосуточной доставки на дом потребители могут получить заказанные товары в среднем за 18 минут. В списке самых популярных - батарейки, термометры и презервативы. Основатель сервиса Hema Fresh Хоу И сказал, что в текущем году сервис намерен предоставить новую модель доставки и новые услуги, что с большой вероятностью понизит рыночную ценность компании Meituan Dianping примерно вдвое.

Действительно, немало специалистов отмечают, что одной из причин заключения этой сделки стала растущая конкуренция между интернет-гигантами КНР. Новый сервис Alibaba Group будет конкурировать с онлайн-платформой по заказу обедов и продуктов питания Meituan Dianping, который принадлежит китайской компании Tencent. По словам экспертов, "соперничество между лидерами китайского рынка постепенно переходит из онлайн-сферы в офлайн".

Акции Alibaba, оператора крупнейших платформ электронной коммерции Китая Taobao и Tmall, выросли на NYSE более чем на 40% в этом году, так как все больше китайских покупателей совершают свои покупки в Интернете

Количество пользователей сервиса Ele.me превышает 260 млн. С ним сотрудничают более 2 млн ресторанов. Число сотрудников сервиса Ele.me - более 3 млн человек. Президент совета директоров Ele.me. Чжан Сюйхао говорит: "На перекрестке любого китайского города каждые 10 минут можно увидеть курьера в синей униформе Ele.me - доставщика обедов". Скоро сервис Ele.me частично будет объединен с платформой принадлежащей Alibaba Group компании Koubei, специализирующейся на организации коллективных покупок. Чжан Сюйхао подчеркнул: "Ele.me и Koubei освоят новые региональные сервисы для системы Alibaba Group, дабы совершить важный шаг от новой модели розничной торговли к новому потреблению".

Согласно официальным данным, в 2017 году доля сервиса Ele.me на внутреннем рынке страны составляла 50,6%, доля его конкурента Meituan - 41,8%. Meituan был основан позже Ele.me, но этот сервис является ярким доказательством перспективности отрасли доставки.

В октябре 2015 года Meituan объединился с сервисом по заказу горячих обедов Dianping. Холдинг Meituan Dianping специализируется на доставке готовых блюд и выполнении различных услуг. Он также торгует продуктами питания и билетами в кинотеатры, музеи, парки и т.п. и предлагает своим клиентам скидки на групповые покупки на онлайн-платформе. В январе 2016 года Meituan Dianping получил инвестиционные вливания от ряда компаний, включая Tencent, на общую сумму 3,3 млрд долл. В середине апреля этого года Meituan Dianping вложилась в приобретение велопрокатного сервиса Mobike. Интернет-издание TechCrunch отмечает, что сделка поможет Meituan Dianping в конкурентной борьбе с Ele.me.