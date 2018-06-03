Евросоюз вступает в торговое противоборство с США

Евросоюз наносит свой удар в ответ на американские пошлины на металлы. Публичный торговый спор грозит обернуться торможением глобального экономического роста, предупреждают эксперты. Но Россия может получить геополитические преимущества.

"ЕС с сегодняшнего дня оспаривает пошлины США в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)", - заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем 1 июня. В этот день США ввели пошлины в 25 процентов на сталь и в 10 процентов на алюминий для ЕС.

Такие пошлины для всех стран, в том числе и для России, начали действовать еще с 23 марта. Но для Евросоюза, а также Мексики, Канады, Австралии, Аргентины и Бразилии США дали отсрочку ради переговоров. Пока сторговаться не удалось.

Список американских товаров, на которые ЕС вводит повышенные пошлины, занял десять страниц. Здесь фигурирует продукция сталелитейной отрасли, сельского хозяйства, а также бурбон и мотоциклы Harley-Davidson.

Почин поддержала Канада, которую новые пошлины также задели. Власти страны объявили, что подали в ВТО жалобу на США, а с 1 июля будут введены ответные пошлины на американские товары. В списке - все та же продукция сталелитейной и алюминиевой отраслей, йогурты, сахар, пиво, туалетная бумага и символичный товар - кленовый сироп. На пошлины США также пообещали ответить в Мексике, повысив пошлины на виноград, яблоки и мясо.

Аналитики в США считают, что от введенных пошлин скорее пострадают сами американские потребители и промышленность. Аответные действия Европы большого урона не нанесут.

С этим согласны эксперты "РГ". Если Евросоюз введет пошлины на полный список предложенных товаров на семь миллиардов долларов ежегодно, ущерб для ЕС от пошлин США пошлин составит примерно 20 миллиардов долларов, поясняет завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.

Вряд ли станет особенно результативным и обращение Евросоюза с иском в ВТО. "Конечно, это будет отражать мнение стран, которые попали в неприятную ситуацию в связи с увеличением пошлин, но положительный эффект если и будет, то крайне низкий", - отмечает доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Перельман. Несмотря на то что США фактически выступили против всего мира, среди их оппонентов единство отсутствует.

Во-первых, уже есть страны, которые добровольно готовы уменьшать поставки своей продукции на американский рынок, и пошлины их не коснутся. Это, например, Аргентина и Австралия, поясняет Перельман. Нет единства и среди Евросоюза. Судя по заявлениям Франции, там готовы предпринять какие-то серьезные меры в отношении США. Но Германия более сдержанна в заявлениях, хотя пострадает сильнее всего.

Россию пошлины мало затрагивают. Объем поставок стали в США невелик. А алюминиевый рынок и так закрыт для ключевого поставщика - компании "Русал" из-за санкций.

В конечном итоге начавшиеся боевые действия в торговой войне - это всего лишь подготовка к дальнейшим переговорам и взаимному торгу.

Вот только последствия такой политики почувствует весь мир. Рынок стали пока стабилен, цены на алюминий в США, скорее всего, пойдут немного вверх, а в Европе, наоборот, снизятся из-за переизбытка предложения, комментирует аналитик "Финам" Алексей Калачев. Ситуация на рынках металлов будет находиться в подвешенном состоянии где-то до октября, поскольку сохраняется неопределенность относительно "Русала". Пока металл есть, но потом может возникнуть дефицит, добавляет он.

Даже американские аналитики считают, что от введенных пошлин пострадают сами США, а не Европа и Россия

Ожидаются и более серьезные последствия. "Однозначно будет откат мировой экономики либо замедление глобального экономического роста", - говорит Михаил Перельман. Пострадавшими окажутся все. На биржах акции многих компаний уже сильно потеряли в цене. "Пока мы увидели моментальный эффект, осознание всех прочих последствий придет позже", - говорит Михаил Перельман.

Такое состояние мировой экономики невыгодно и для России. Замедление роста приведет к снижению спроса на энергоносители и снижению цен на нефть, отмечает Константин Корищенко. Но в геополитическом смысле торговая война с США заставить европейцев искать более надежных партнеров, и тут Россия может извлечь для себя некоторые выгоды. Например, сталь из Европы могла бы поставляться в Россию, если будет спрос взамен на большую открытость европейских рынков для российских товаров. Сложившаяся ситуация может положительно повлиять на отношения России и ЕС, соглашается Михаил Перельман. Но, как показывает практика, в любом случае каждая страна будет решать какие-то свои вопросы. Потому России стоит подождать и посмотреть, как будет развиваться это противостояние, добавляет он.

Сам же Трамп в Twitter вот так объяснил свое решение: "Если мы разрешаем какой-либо стране продавать свои товары, не взимая пошлин, а для нас вводят 25-процентные, 50-процентные или даже 100-процентные, то это несправедливо. Терпеть такое нельзя. Это не свободная или справедливая торговля, это глупая торговля!" То же самое теперь могут сказать и в ЕС. И нанести ответный удар пошлинами. Война началась? Торговая.

Что такое ВТО?



Всемирная торговая организация (ВТО) создана 1 января 1995 года, с заявленной целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В состав ВТО входит 164 государства, включая Европейский союз как отдельный субъект торговых отношений. Последним список государств-членов ВТО пополнил Афганистан. Это произошло 29 июля 2016 года.

В качестве основных принципов, которых должны придерживаться страны-члены ВТО, заявлены, например, режимы наибольшего благоприятствования в торговле, которые все страны обязаны предоставлять другим членам. Все уступки в ослаблении двусторонних торговых ограничений должны быть взаимными, при этом члены ВТО должны полностью публиковать свои торговые правила и иметь органы, отвечающие за предоставление информации другим членам организации. В некоторых случаях, говорится в уставе ВТО, правительство вправе вводить торговые ограничения.

Подготовил Тарас Фомченков