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03.06.2018 20:33

Прошлись по схемам

По итогам проверок ФНС перечислила в бюджет почти 70 миллиардов рублей
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
На особом контроле Федеральной налоговой службы (ФНС) остаются компании, использующие агрессивные схемы ухода от уплаты налогов. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишутин.

По данным ФНС, число выездных контрольных мероприятий в январе-марте снизилось на четверть - до 4,1 тысячи против 5,6 тысячи в первом квартале прошлого года.

Тенденция уменьшения количества проверок при росте их эффективности продолжается уже несколько лет, отметил Михаил Мишустин. По его словам, это связано с риск-ориентированным подходом, который применяет ФНС.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Суть в том, что в план для проверок в первую очередь включаются налогоплательщики, которые используют агрессивные схемы уклонения от уплаты налогов. Они определяются по результатам анализа данных АСК "НДС-2" (программный комплекс автоматизированного контроля за налогом на добавленную стоимость. - Прим. ред.).

Первая версия этой системы была внедрена в 2013 году, а доработанная появилась в январе 2015 года. Главный принцип работы системы - зеркальное отражение сведений о покупках и связанных с ними продажах у компании-покупателя и у продавца. Программа сопоставляет данные об одной и той же операции, и если они не совпадают, отправляет запрос о пояснении. При этом итоговых вариантов может быть два: либо речь идет о завышении налоговых вычетов покупателем, либо о занижении суммы налога к уплате продавцом. По таким автоматическим требованиям в итоге и проводятся мероприятия налогового контроля, причем захватывают они всю цепочку контрагентов.

По итогам выездных и камеральных проверок ФНС в I квартале 2018 года было взыскано 57 миллиардов рублей. Аналитическая работа без проведения налоговых проверок дополнительно обеспечила поступление в бюджет 12 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, отметил Михаил Мишустин, уточнив, что в целом позитивно оценивает результат контрольных мероприятий по изменению модели поведения налогоплательщиков, отказу от использования схем и адекватному экономике росту уплаты налогов в бюджет.

Первую публикацию в открытом доступе финансовых данных о компаниях отложили на два месяца - до 1 августа

Кстати, налоговое ведомство отложило на два месяца официальную публикацию финансовых сведений компаний, которые не составляют налоговую тайну. Ранее предполагалось, что старт этому проекту будет дан 1 июня. Но, как пояснили в ФНС, в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами тех данных, которые будут выложены в открытом доступе. Таким образом, первая информация появится в открытом доступе 1 августа. В число данных в открытом доступе попадут сведения о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников.

Позже ФНС обнародует информацию о суммах доходов и расходов компаний по данным бухгалтерской отчетности, об уплаченных ими налогах, сборах и страховых взносах, а также данные о недоимках и задолженностях по пеням и штрафам, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за них.

57 миллиардов рублей взыскала ФНС по итогам проверок в I квартале 2018 года

Подобные сведения, размещенные в открытом доступе, помогут решить проблему недобросовестных контрагентов, с которыми сталкиваются многие компании, так полагают в ФНС. Информация при этом будет полезна и гражданам, которые ищут работу, поскольку она даст возможность оценить репутацию потенциального работодателя.

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