На особом контроле Федеральной налоговой службы (ФНС) остаются компании, использующие агрессивные схемы ухода от уплаты налогов. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишутин.

По данным ФНС, число выездных контрольных мероприятий в январе-марте снизилось на четверть - до 4,1 тысячи против 5,6 тысячи в первом квартале прошлого года.

Тенденция уменьшения количества проверок при росте их эффективности продолжается уже несколько лет, отметил Михаил Мишустин. По его словам, это связано с риск-ориентированным подходом, который применяет ФНС.

Суть в том, что в план для проверок в первую очередь включаются налогоплательщики, которые используют агрессивные схемы уклонения от уплаты налогов. Они определяются по результатам анализа данных АСК "НДС-2" (программный комплекс автоматизированного контроля за налогом на добавленную стоимость. - Прим. ред.).

Первая версия этой системы была внедрена в 2013 году, а доработанная появилась в январе 2015 года. Главный принцип работы системы - зеркальное отражение сведений о покупках и связанных с ними продажах у компании-покупателя и у продавца. Программа сопоставляет данные об одной и той же операции, и если они не совпадают, отправляет запрос о пояснении. При этом итоговых вариантов может быть два: либо речь идет о завышении налоговых вычетов покупателем, либо о занижении суммы налога к уплате продавцом. По таким автоматическим требованиям в итоге и проводятся мероприятия налогового контроля, причем захватывают они всю цепочку контрагентов.

По итогам выездных и камеральных проверок ФНС в I квартале 2018 года было взыскано 57 миллиардов рублей. Аналитическая работа без проведения налоговых проверок дополнительно обеспечила поступление в бюджет 12 миллиардов рублей. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, отметил Михаил Мишустин, уточнив, что в целом позитивно оценивает результат контрольных мероприятий по изменению модели поведения налогоплательщиков, отказу от использования схем и адекватному экономике росту уплаты налогов в бюджет.

Первую публикацию в открытом доступе финансовых данных о компаниях отложили на два месяца - до 1 августа

Кстати, налоговое ведомство отложило на два месяца официальную публикацию финансовых сведений компаний, которые не составляют налоговую тайну. Ранее предполагалось, что старт этому проекту будет дан 1 июня. Но, как пояснили в ФНС, в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами тех данных, которые будут выложены в открытом доступе. Таким образом, первая информация появится в открытом доступе 1 августа. В число данных в открытом доступе попадут сведения о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников.

Позже ФНС обнародует информацию о суммах доходов и расходов компаний по данным бухгалтерской отчетности, об уплаченных ими налогах, сборах и страховых взносах, а также данные о недоимках и задолженностях по пеням и штрафам, налоговых правонарушениях и мерах ответственности за них.

57 миллиардов рублей взыскала ФНС по итогам проверок в I квартале 2018 года

Подобные сведения, размещенные в открытом доступе, помогут решить проблему недобросовестных контрагентов, с которыми сталкиваются многие компании, так полагают в ФНС. Информация при этом будет полезна и гражданам, которые ищут работу, поскольку она даст возможность оценить репутацию потенциального работодателя.