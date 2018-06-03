По сложившейся традиции заседание Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества было посвящено подготовке к саммиту ШОС. В этом году он пройдет 9–10 июня в китайском Циндао.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, "это будет первый саммит, в котором ШОС будет действовать уже в составе 8 членов". Индию и Пакистан приняли в члены организации на прошлогоднем саммите в Астане, а в Циндао они впервые будут уже полноправными участниками встречи. "Процесс расширения ШОС и вхождения наших индийских и пакистанских коллег в совместную работу идет успешно. Предстоит еще немало сделать, но мы понимаем, что наши новые коллеги адаптируются весьма неплохо", - рассказал Лавров.

Министр иностранных дел КНР Ван И, со своей стороны, отметил, что саммит в Циндао во всех отношениях оставит у всех глубокие впечатления. По его словам, встреча лидеров государств будет способствовать наращиванию солидарности и взаимодоверия между странами-членами, углублению взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, а также повышению международного влияния ШОС. "Организация уже превратилась в крупнейшее в мире региональное объединение универсального типа, деятельность которого приковывает внимание международного сообщества. ШОС находится на начальной стадии нового исторического этапа, перед ней открываются новые возможности развития", - заявил Ван И по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

На самой встрече министры подписали проекты 14 документов, которые будут утверждены в Циндао. Речь идет прежде всего о "Декларации саммита ШОС, которая охватит все основные направления практического сотрудничества организации и ключевые международные вопросы", - отметил Лавров. По его словам, особое внимание как на встрече глав МИД, так и в этом документе было уделено международной деятельности организации по продвижению принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательству во внутренние дела других государств, мирному урегулированию кризисов и конфликтов. "Эта работа приобретает особое значение перед лицом попыток подорвать процессы формирования полицентричного, демократического миропорядка, которые мы наблюдаем со стороны США и их союзников. Последний пример - это агрессивная акция против Сирийской Арабской Республики. В принятом по итогам сегодняшнего министерского заседания коммюнике этой акции дана принципиальная оценка", - подчеркнул российский министр.

Значительное внимание было уделено вопросам безопасности. "Мы рассмотрели дальнейшие усилия ШОС по борьбе с новыми вызовами и угрозами. Подготовлена для одобрения лидерами государств в Циндао Программа действий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы. На завершающей стадии находится работа по подготовке антинаркотической стратегии ШОС. Мы высказались в поддержку активизации деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС, которая делает весьма полезную работу", - отметил Лавров.

Сергей Лавров: Мы рассмотрели дальнейшие усилия ШОС по борьбе с новыми вызовами и угрозами

"В контексте борьбы с экстремизмом и наркотрафиком особое внимание уделили Афганистану и ситуации вокруг него, всех тревожит укрепление экстремистов, прежде всего из так называемого "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые проникают из Ирака, Сирии и пытаются прочно обосноваться в Афганистане", - заявил глава МИД России. Сегодня страны ШОС полностью окружают Афганистан, где концентрируются боевики ИГ, выбитые из Сирии. Желание Кабула присоединиться к ШОС открывает перед действующими членами организации прекрасную возможность не только покончить с террористами, но и политическим путем урегулировать длящийся много лет конфликт в стране, ведь в ШОС входят как сам Афганистан (в качестве наблюдателя), так и все его соседи. "Мы выступили в поддержку итогов Ташкентской конференции по Афганистану, состоявшейся в марте, в ходе которой прозвучал призыв к началу прямых переговоров между афганским правительством и движением "Талибан", - отметил Лавров.

Также были согласованы проекты документов по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС в 2018-2022 годах, о взаимодействии стран организации с ЮНЕСКО в 2018-2022 годах, о концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды, а также в противодействии угрозам эпидемий.

Что касается экономической составляющей, то российский министр напомнил, что в ближайшее время предстоит подписание соглашения о сотрудничестве между ЕАЭС и его членами, с одной стороны, и КНР, с другой - в русле концепции сопряжения Евразийского проекта и китайской инициативы "Один пояс и один путь". "Речь идет о формировании проекта Большой Евразии", - подчеркнул Лавров.

Параллельно в Пекине прошла и встреча министров обороны стран - участниц ШОС. Министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ, открывая проходящее в Пекине 15-е совещание министров обороны стран, входящих в организацию, заявил, что одной из основных задач военных ведомств стран - участниц ШОС, является повышение уровня сотрудничества в области обороны. "Мы должны серьезно претворять в жизнь достигнутые главами государств договоренности, постараться повысить уровень сотрудничества в области обороны и безопасности", - сказал Вэй Фэнхэ. По его мнению, в настоящее время в развитии Шанхайской организации сотрудничества наступил новый исторический этап после своего расширения, в новом составе организация должна обсудить мир и стабильность в регионе и мире. В своем выступлении Вэй Фэнхэ особо подчеркнул, что все страны ШОС верны духу Шанхайского соглашения, что, в свою очередь, демонстрирует миру сплоченность и единство стран - участниц организации. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал коллегам, что, несмотря на обострение международной ситуации, странам ШОС удается не допускать дестабилизации в зоне ответственности организации. Их ключевым приоритетом неизменно остается поддержание мира и стабильности, а расширение состава ШОС способствует росту ее влияния не только в политической, экономической и гуманитарной сферах, но и в области безопасности.