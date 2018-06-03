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03.06.2018 14:27
Рубрика: Власть

Госдума: Финляндии отчасти удалось избежать антироссийских санкций

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Вячеслав Володин и другие парламентарии встретились с председателем Парламентской конференции Балтийского моря Йоргеном Петтерсоном. На встрече в преддверии Международного форума "Развитие парламентаризма", в частности, обсуждался вопрос приграничного сотрудничества.

Спикер Госдумы отметил важность расширения диалога между парламентариями всех стран мира. "Чтобы он состоялся, нам важно друг друга слышать", - заявил он, поблагодарив Петтерссона за вклад в развитие отношений с Россией.

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- Во времена, когда многие страны пытаются просто закрыть глаза и не слышать совершенно очевидные вещи, важно, когда есть диалог, это дорогого стоит, - сказал глава нижней палаты.

Участник встречи, депутат ГД Валентина Пивненко отметила конструктивную позицию Финляндии, добившейся, несмотря на давление, выведения из-под режима санкций проектов приграничного сотрудничества с Россией.

- Несмотря на санкции и определенные политические катаклизмы, которые сегодня инициируются против РФ, Финляндия добилась того, чтобы не было санкций и ограничений по проектам приграничного сотрудничества. Что для нас очень важно, - подчеркнула Пивненко.

Петтерссон подтвердил, что диалог важен: "Если мы перестанем разговаривать друг с другом, у нас появится только больше проблем".

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