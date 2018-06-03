Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что готовятся предложения сделать электронные торги единственным способом продажи имущества должников.

"Внедрение электронных торгов позволит повысить безопасность и защиту сделок, обеспечить доступность информации для всех участников торгов, - пояснил он. - Исключит присутствие посредников, сократит время на подготовку и отправку имущества на реализацию".

Кроме того, как подчеркнул глава ведомства, исчезнут территориальные границы. Имущество сможет приобрести любой человек или любая компания вне зависимости от того, где они сейчас находятся. Скажем, житель Хабаровска легко сможет поучаствовать в торгах, проходящих в Москве. Как заявил Дмитрий Аристов агентству ТАСС, проработка вопроса установления электронных торгов в качестве единственного способа продажи имущества должника в ходе исполнительного производства является для ведомства в этом году одной из важных задач.

"К наиболее распространенным видам имущества, которое подвергается аресту в рамках исполнительных производств, относятся автотранспортные средства, объекты недвижимого имущества, бытовая (электронная) техника, - рассказал глава ведомства. - Но с каждым годом возрастает количество исполнительных производств, в рамках которых применялись полномочия по наложению ареста на имущество должников. На сегодняшний день эта мера применяется в рамках каждого 33-го исполнительного производства".

При этом сама по себе продажа арестованного имущества должников - не самоцель. Главное, чтобы человек расплатился. Часто арест становится своего рода последним предупреждением. Но должник может и не доводить дело до торгов, достаточно принести деньги в кассу.

Чаще всего у должников арестовывают автомобили, недвижимость, бытовую технику и гаджеты

В прошлом году было отозвано с реализации в связи с погашением долга имущество на сумму 4,5 млрд рублей. В первом квартале 2018 года эта сумма составила 1,3 млрд рублей. Кроме того, если цена арестованного имущества не превышает 30 тысяч рублей, должники могут написать ходатайство и попробовать продать его сами. Как показывает практика, должники активно пользуются данным правом. Поэтому сейчас обсуждается идея поднять до 100 тысяч рублей порог, когда имущество должнику можно продать самостоятельно.