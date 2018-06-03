Интервью посла КНР в РФ Ли Хуэя в преддверии саммита ШОС в Циндао

В Циндао пройдет саммит ШОС-2018. Каковы, на ваш взгляд, основные результаты деятельности ШОС за 17 лет, прошедшие с момента создания организации?

Ли Хуэй: За 17 лет после образования ШОС организация неизменно придерживается "шанхайского духа", оставаясь верной своим первоначальным целям и следуя в ногу со временем. Организация прилагает активные усилия к непрерывному укреплению взаимного доверия в политической сфере, стимулированию сотрудничества в безопасности, экономике, гуманитарной и других сферах, а также к расширению международных связей. Тем самым ШОС вносит весомый вклад в дело защиты региональной безопасности и содействия всеобщему развитию и процветанию региона. После вступления в организацию Индии и Пакистана ШОС стала комплексной региональной организацией с наибольшей представительностью по охвату населения и территории и с беспрецедентным потенциалом развития. В перспективе ШОС сыграет еще более активную роль в региональных и международных делах.

Во-первых, "шанхайский дух", характеризующийся сплоченностью и взаимным доверием, еще глубже укоренился в сознании людей. ШОС прошла непростой путь развития на основе "шанхайского духа", базирующегося на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, равноправных консультаций, уважения к цивилизационному многообразию и стремления к общему развитию. Механизм сотрудничества ШОС становится более совершенным и комплексным, налажены беспрепятственные координация и связь. Четко проявляется весомая роль организации в обеспечении региональной безопасности и стабильности. "Шанхайский дух" служит источником силы и ценным достоянием для развития ШОС, которая благодаря своим прагматическим действиям создала новую модель укрепления международного взаимодействия - партнерство в противовес блоковому сознанию.

Эмблема ШОС. Ли Хуэй: Для развития "шанхайского духа" стороны должны открыть "зеленый коридор" искреннего сотрудничества. Стороны должны в полной мере выявлять потенциал сотрудничества, приложить активные усилия для углубления обменов и сотрудничества всех стран - членов ШОС в торгово-экономической, гуманитарной областях, а также в безопасности

Во-вторых, сотрудничество в сфере безопасности, нацеленное на содействие стабильности и миру, стало комплексным и эффективным. Борьба "с тремя силами зла" и защита региональной безопасности и стабильности - одна из главных целей образования ШОС. В течение 17 лет сотрудничества в сфере безопасности ШОС достигла больших успехов в совершенствовании механизмов сотрудничества, расширении его спектра и повышении его эффективности, накоплен богатый опыт. Все страны - члены ШОС поддерживают взаимные связи и тесную координацию, что расширило содержание сотрудничества в сфере безопасности и увеличило вклад ШОС в дело защиты регионального мира и стабильности.

В-третьих, взаимовыгодное экономическое сотрудничество стало более прагматичным и зрелым. Поддержка регионального экономического сотрудничества и создание новой структуры взаимной связи и взаимного доступа - один из основных аспектов углубления сотрудничества в рамках ШОС. В последние годы организация достигла заметных успехов в продвижении регионального экономического сотрудничества, сформировала благоприятную торгово-инвестиционную среду в двусторонней и многосторонней торговле. В дальнейшем будет разработан механизм упрощения торговли и инвестиций, соответствующие соглашения будут заключены в недалеком будущем. Инициатива "Один пояс и один путь" придает мощный импульс сопряжению стратегий развития стран - членов ШОС и открывает новую страницу в формировании механизма более тесной взаимосвязи и взаимного доступа.

Ли Хуэй: Все страны - члены ШОС поддерживают взаимные связи и тесную координацию, что расширило содержание сотрудничества в сфере безопасности и увеличило вклад ШОС в дело защиты регионального мира и стабильности

В-четвертых, более плодотворно развивается активное гуманитарное взаимодействие. Гуманитарные обмены и сотрудничество выступают движущей силой гармоничного развития ШОС. До настоящего времени в рамках ШОС был заключен целый ряд документов о сотрудничестве в образовании, культуре, туризме, здравоохранении и др.; стороны с успехом провели кинофестивали, недели образования, фестивали искусств и многие другие мероприятия, которые не только способствовали укреплению традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, но и содействовали взаимопониманию между народами и культурной интеграции, чтобы добрососедство, дружба и сплоченность в рамках ШОС обрели вневременной характер бурного развития.

Как, по вашему мнению, ШОС следует реагировать на распространяющиеся по миру идеи антиглобализма и торгового протекционизма?

Ли Хуэй: Идеи антиглобализма распространяются все активнее, ширится и распространение торгового протекционизма. Все это не способствует возрождению мировой экономики, так как никакая страна не может планировать развитие в условиях закрытых дверей. Китай добился больших экономических успехов именно благодаря открытой модели экономического развития. Такие меры, как, в частности, свободная торговля, упрощение торговых процедур, расширение внешних инвестиций, привлечение зарубежных капиталовложений и сотрудничество в сфере производственных мощностей, все время были и остаются важными факторами для дальнейшего экономического роста Китая. Здоровому развитию и непрерывному повышению своего статуса ШОС обязана реализации "шанхайского духа", так как именно заключенные в "шанхайском духе" принципы - взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные консультации, уважение к цивилизационному многообразию, стремление к общему развитию и др., - превратили ШОС в гармоничную и динамично развивающуюся "большую семью", эффективно содействующую взаимным связям, взаимному доступу и торговым обменам, что расширило возможности для сотрудничества всех ее членов.

В новых условиях, перед лицом новых вызовов, страны - члены ШОС предпринимают активные комплексные меры, выступают за расширение сферы международного сотрудничества, за стимулирование интеграции региональной экономики и ее глобализации, а также за ускорение динамики подписания Соглашения ШОС об упрощении торговли. Продвижение регионального развития в сферах региональной транспортной инфраструктуры, энергетики, информации и формирования единой системы связи, расширение участия ШОС в инициативе "Один пояс и один путь" способствует преодолению таможенных барьеров в торговле, окажет поддержку развитию открытой мировой экономики и станет своеобразным "рецептом ШОС" в борьбе с торговым протекционизмом.

Как укрепляется китайско-российское сотрудничество в ходе реализации инициативы "Один пояс и один путь" на платформе ШОС?

Ли Хуэй: С момента своего образования ШОС пытается создать новую модель регионального взаимодействия, стремясь к формированию многостороннего механизма нового типа для углубления регионального сотрудничества. В течение 17 лет своего развития ШОС добилась больших успехов: сформировано более десяти механизмов на уровне министров, подписаны сотни документов по многостороннему сотрудничеству, учреждена совершенная организационная структура и заложен прочный правовой фундамент ее работы. Все это создало благоприятные предпосылки и основу для развития делового сотрудничества в разных областях. Вместе с тем ШОС предоставила широкую платформу для совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь". С другой стороны, китайская интеграционная инициатива "Один пояс и один путь" обогащает содержание "шанхайского духа". Использование площадки ШОС в полной мере идет на пользу и Китаю, и России в сопряжении инициативы "Один пояс и один путь".

Прежде всего следует укрепить консенсус и закрепить единые понятия. В реализации инициативы "Один пояс и один путь" следует придерживаться принципов согласования, совместной реализации и совместного использования, а в сфере китайско-российского сотрудничества следует придерживаться равенства, взаимной выгоды, сотрудничества и обоюдного выигрыша. Эти идеи полностью совпадают с "шанхайским духом". Все страны - члены ШОС представляются сторонниками и участниками реализации инициативы "Один пояс и один путь". При этом Китай и Россия должны не только направить все страны - члены ШОС к достижению консенсуса по принципам сотрудничества, но и сыграть образцово-показательную роль в этом процессе.

Во-вторых, следует в полной мере использовать платформу ШОС, создать благоприятную модель сотрудничества. Мы должны в полной мере использовать преимущество ШОС, заключающееся в разветвленной системе механизмов и каналов связи, должны активно выявлять роль ШОС в качестве важной платформы продвижения регионального интегрированного развития. Используя возможность сопряжения инициативы "Один пояс и один путь" и Евразийского экономического союза, мы должны стремиться к налаживанию структуры стратегического интеграционного развития двух стран, сформировав модель более широкого регионального сотрудничества.

В-третьих, укреплять координацию, придать сотрудничеству брендовый характер. В реализации конкретных проектов Китай и Россия должны полностью учитывать озабоченности заинтересованных сторон регионов, активно вести многостороннюю связь и координацию, стараться избавиться от поспешных решений и стремления к легкому успеху и быстрой выгоде. Мы должны сосредоточиться на конкретных трудностях и рисках в практической работе, уделить более серьезное внимание приоритетным направлениям развития и базовым проектам, придерживаться принципа постепенной реализации и достижения долгосрочного эффекта.

В чем, по вашему мнению, заключается сегодня актуальность "шанхайского духа", и каким образом его следует развивать?

Ли Хуэй: В международной обстановке со времен "холодной войны" происходят беспрецедентные перемены, постепенно формируется многополярная глобальная структура, мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом нашей эпохи. "Шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, равноправных консультациях, уважении к цивилизационному многообразию и стремлении к всеобщему развитию, поставил на приоритетное место принцип уважения многообразия культур и всеобщее создание гармоничного региона. Иными словами, в "шанхайском духе" заключается стремление к формированию "сообщества единой судьбы". С другой стороны, в наше время по-прежнему актуальны проблемы терроризма, сепаратизма, экстремизма и другие вызовы глобального характера, поэтому странам всего мира необходима сплоченность, ведь только так мы сможем надлежащим образом справиться с разнообразными трудностями и кризисами, создать благоприятную безопасную и стабильную атмосферу для собственного и всеобщего развития.

Для развития "шанхайского духа" необходимо высоко держать знамя сплоченности и взаимного доверия. Исходя из основных целей поддержания дружбы, передающейся из поколения в поколение, мы должны относиться друг к другу без подозрений и без враждебности, без намерений вмешательства во внутренние дела других стран, а стараться создать глобальную гармонию, где царят мир и всеобщее процветание. Только так можно укрепить политический фундамент ШОС.

Ли Хуэй: Китай - один из основателей и стран - соучредительниц ШОС. Саммит в Циндао - первый после расширения членства ШОС. В то же время cаммит - это значимое внешнеполитическое мероприятие, которое проводится в Китае в новую эпоху и имеет важное историческое значение

Для развития "шанхайского духа" сторонам необходимо придерживаться принципа проведения равноправных консультаций. Все страны, независимо от их государственной мощи и статуса, обязаны относиться друг к другу с позиций равноправия, разрешая проблемы посредством консультаций и диалогов, ни при каких обстоятельствах нельзя, пользуясь своей силой, попирать слабые и небольшие страны. Для развития "шанхайского духа" стороны обязаны настаивать на позиции открытости и толерантности. Руководствуясь стремлением к достижению общего прогресса, страны организации должны признать и уважать цивилизационное многообразие, стимулировать общий прогресс человеческой цивилизации путем взаимного обмена, взаимного изучения и взаимного использования позитивного опыта. Для развития "шанхайского духа" стороны должны открыть "зеленый коридор" искреннего сотрудничества. Стороны должны в полной мере выявлять потенциал сотрудничества, приложить активные усилия для углубления обменов и сотрудничества всех стран - членов ШОС в торгово-экономической, гуманитарной областях, а также в безопасности, чтобы концепция дружественного сотрудничества глубоко проникла в сознание людей разных стран, чтобы это пошло на пользу народам всех стран - членов ШОС.

Чего вы ожидаете от дальнейшего развития ШОС? Что можете пожелать предстоящему саммиту ШОС в Циндао?

Ли Хуэй: Китай - одна из стран - соучредительниц ШОС. Саммит в Циндао - первый после расширения членства ШОС. В то же время саммит - это значимое внешнеполитическое мероприятие, которое проводится в Китае в новую эпоху и имеет важное историческое значение. Я уверен, что благодаря тщательной подготовке и всесторонней эффективной поддержке на саммите в Циндао несомненно будут достигнуты самые плодотворные результаты, надеюсь, что предстоящий саммит непременно внесет активный вклад в углубление делового сотрудничества в рамках ШОС, а также будет способствовать развитию и процветанию региона.

Во-первых, это касается концентрации новых движущих сил развития. Присоединение Индии и Пакистана к ШОС не только укрепило потенциал организации в плане площади и населения, но и повысило ее экономическую мощь и международный статус. "Сильнейший состав" из 8 стран-членов, 4 стран-наблюдателей и 6 стран-партнеров по диалогу непременно придаст заряд бодрости будущему развитию ШОС.

Во-вторых, саммит положит начало формированию новых подходов к сотрудничеству. Циндао - опорный регион в реализации инициативы "Один пояс и один путь". Выбор Циндао в качестве места для проведения саммита сделан с учетом углубления стратегического сопряжения инициативы "Один пояс и один путь" и стратегий национального развития всех стран - членов ШОС, продвижения многостороннего углубленного и многовекторного сотрудничества сторон в политике, торгово-экономической сфере, безопасности и др. для достижения взаимной выгоды и пользы для населения регионов.

В-третьих, саммит усилит "шанхайский дух" - этой основы и энергетического импульса развития ШОС. Один из принципов "шанхайского духа" - создание справедливого и рационального нового международного порядка. Дипломатия державы с китайской спецификой предусматривает стремление к формированию международных отношений нового типа и достижения сообщества единой судьбы, что взаимно дополняет содержание "шанхайского духа". На саммите в Циндао страны вновь обратятся к идеям "шанхайского духа", чтобы стремиться к совместному созданию "сообщества единой судьбы ШОС".

Из выступления на встрече с секретарями советов безопасности стран - членов ШОС, 22 мая 2018 г.:

Си Цзиньпин, Председатель КНР.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

Необходимо, следуя за вектором сотрудничества в сфере безопасности, продолжать укреплять стратегическое взаимодоверие, скоординированность и взаимодействие в политике, поддерживать беспристрастность и справедливость, сообща содействовать политическому решению существующих горячих вопросов.

Из выступления на расширенном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, 24 июня 2016 г.

Владимир Путин, Президент РФ.

Владимир Путин, Президент РФ:

Важной составляющей деятельности ШОС видится развитие тесного экономического взаимодействия. Нужно и далее снимать барьеры на пути торговли, движения капиталов и рабочей силы, углублять промышленную и технологическую кооперацию, выстраивать производственные цепочки, общую транспортную инфраструктуру.