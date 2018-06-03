Китайские туристы изучают новые маршруты по России

Туристический поток из Китая в Россию в 2017 году достиг 1,5 млн человек. Если проанализировать динамику с 2012 года, то число граждан КНР, приехавших в нашу страну с туристическими целями, за это время выросло почти в четыре раза.

Большую часть этого турпотока (около 80%) составляют граждане КНР, которые приезжают в составе организованных групп в рамках Соглашения между Россией и КНР о безвизовых туристических поездках. Как правило, основными пунктами посещения таких групп становятся Москва и Санкт-Петербург, но динамика последних двух лет показывает, что туристы из Китая готовы ехать в регионы и знакомиться с российской экзотикой. Эксперты турбизнеса считают, что в 2018 году географические ориентиры туристических поездок китайских туристов по России может поменять чемпионат мира по футболу.

По данным туристической ассоциации "Мир без границ", в 2017 году въездной безвизовый турпоток из Китая в нашу страну увеличился на 23% и достиг 944 тыс. прибытий. Таким образом, в течение пяти лет он вырос в 2,5 раза - с 372 тыс. в 2013 г. до 944 тыс. в 2017 году.

Стабильный рост въездного турпотока из Китая в Россию обусловлен дружественными отношениями двух государств, значительным интересом китайских граждан к российской культуре, разнообразием возможностей для отдыха и путешествий, безопасностью, а также комфортными условиями для туристов из КНР в нашей стране. В рамках China Friendly проводятся мероприятия по адаптации туристского сервиса в соответствии с потребностями и ожиданиями китайских гостей. Участниками проекта стали уже более 100 объектов индустрии гостеприимства России, а также транспортной инфраструктуры. В 2017-2018 годах к программе присоединились такие крупные объекты, как аэропорт "Шереметьево", Государственный исторический музей, гостиничные комплексы известных сетевых брендов и другие объекты.

По данным туристической ассоциации "Мир без границ", в рамках безвизового обмена у туристов из КНР наиболее популярны маршруты с посещением Москвы и Санкт-Петербурга, а также приграничные поездки. В целом на приграничные регионы, по данным "Мира без границ", пришлось около 370 тыс. туристов из Китая, что на 14% больше, чем в прошлом году. Рост турпотока демонстрируют и другие регионы России - Иркутская и Новосибирская области.

В некоторых областях рост турпотока на китайском направлении связан в значительной степени с активным участием региональных профильных ведомств и туроператорских компаний в крупных международных туристических выставках в странах АТР - таких как Beijing International Tourism Expo (BITE) в Пекине, China (Guangdong) International Tourism Industry Expo (СITIE) в Гуанчжоу, Tourism Forum & Travel Showcase JATA Tourism Expo JAPAN в Токио, Taipei International Travel Expo (ITF)-2018 в Тайбэе, China International Travel Mart (CITM) в Шанхае, которые ежегодно проходят в летние и осенние и привлекают многотысячную аудиторию профессионалов турбизнеса.

По данным туристической ассоциации "Мир без границ", с начала года зафиксировано почти 100 тысяч прибытий китайских туристов в Россию по безвизовому каналу. Это на 67% больше, чем за аналогичный период 2017 года

Так, Иркутская область, - активный участник международных выставок в Пекине и Шанхае, - значительно увеличила свои показатели по приему туристов из КНР. По данным Агентства по туризму Иркутской области, в 2017 году общее число китайских граждан, прибывших в регион с целью туризма и отдыха (по безвизе, туристической, частной или бизнес-визе), составило почти 138 тыс. человек, это 64% от общего количества посетивших Иркутскую область иностранных туристов. Всего в область в прошлом году приехало 211 тыс. иностранных туристов (почти на 35% больше, чем в 2016 г.). В летнее время китайских туристов привлекает озеро Байкал и его окрестности, а в зимнее - возможность увидеть сказочное природное явление - северное сияние.

Действительно, интерес китайских туристов к экологическим турам по Русскому Северу существенно вырос. Последние два года набирает популярность арктический туризм. Путешественники из Китая в сезоне 2017 года стали лидерами среди иностранцев, посетивших национальный парк "Русская Арктика".

В майские праздники Москву и Санкт-Петербург посетило более 20 тысяч туристов из Китая

Несмотря на высокую стоимость туров - от 28 до 40 тыс. долл., у китайских туристов пользуются большим спросом ледокольные туры к Северному полюсу. Как правило, каждый год пассажирский состав хотя бы одного рейса на ледоколе "50 лет Победы" полностью состоит из китайских туристов - это около 120 человек.

Есть регионы, которые еще не работали активно с китайскими туристами, но планируют эту работу на 2018 год - Татарстан, Казахстан, Калининградская, Ульяновская области и другие регионы активно предлагают тематические, событийные и экологические туры по своим регионам. Весной 2018 года Ульяновская область заключила с ассоциацией "Мир без границ" соглашение включении всех объектов "Красного туризма" региона в программу China Friendly, таким образом планируя вывести эту программу на международный уровень. Уже этим летом планируется начать принимать авиарейсы из Китая в Ульяновске. И сделать этот регион отправной точкой туров по России.

Руководители и представители федеральных ведомств выделяют приоритетность развития российско-китайских отношений в области туризма и важность развития китайского въездного турпотока для экономики страны.

"Въездной туризм обеспечивает приток средств в экономику страны, а рост турпотока обеспечивает увеличение доходов 53 отраслей экономики, принимающих участие в создании туристического продукта. При этом он обладает мощным синергетическим эффектом", - отмечает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В рамках важнейшего для российского и китайского турбизнеса ежегодного события - VI Российско-Китайского туристического форума, организованного ассоциацией "Мир без границ", член Совета Федерации РФ Игорь Фомин отметил, что в 2016 году вклад туристической отрасли в ВВП Российской Федерации составил 3,5%. "Это приблизительно три триллиона рублей. В среднесрочной перспективе было бы возможно поднять планку до 5%. Достаточно амбициозная, но в целом реальная задача - довести его до 7%", - заключил Фомин.

В 2016 году вклад туристической отрасли в ВВП Российской Федерации составил 3,5 процента

По словам экспертов, доходы от туристического потока из Китая будут расти благодаря многим факторам. Это и расширение сферы услуг и предложений конкретно для китайской аудитории, продвижение новых маршрутов, развитие шопинг-туризма. В 2018 году в России заработала система тax free, что по мнению представителей туротрасли, простимулирует китайских туристов делать больше покупок в России, а соответственно - увеличивать доходы от туристов из Китая.

Эксперты также отмечают, что 2018 год в России для развития китайского направления, как и для въездного туризма в целом, станет особенно важным в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 11 российских городах. Конечно, это событие в известной степени задержит рост классического турпотока из Китая в высокий сезон в 2018 году. С другой стороны, чемпионат станет масштабной площадкой для представления туристических возможностей регионов России, где будет формироваться и обновляться база гостеприимства и туристических предложений для иностранцев. По словам вице-президента эксклюзивного партнера FIFA Shankai Sports International Лари Чжэна, количество билетов, проданных гражданам Китая на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, достигло 100 тысяч, причем из них 10% составляет VIP-сегмент.

Туристические ведомства Китая и России близки к подготовке окончательной редакции нового межправительственного Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках

"По сравнению с простыми туристами расходы туристов-болельщиков обычно оказываются в 6-8 раз выше. Это значит, что доходы от приема таких туристов увеличиваются в среднем на 80%", - отметил он. Поэтому, несмотря ни на что, въездной туризм окажется в выигрыше.

Другие эксперты прогнозируют реструктуризацию потока - смещение высоких дат на конец весны - начало осени. Учитывая спортивный график и загрузку популярных городов в дни мундиаля, "классические" китайские туристы, наметившие поездку в Россию, будут планировать свой тур в обход календаря матчей ЧМ-2018.

И это уже подтверждает статистика по въезду безвизовых групп из КНР - в первом квартале 2018 года и в дни майских праздников с начала года зафиксировано почти 100 тысяч прибытий китайских туристов в Россию по безвизовому каналу, что 67% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

"Динамика последних лет показывает, что туристы из Китая начинают активнее посещать российские города в межсезонье. Хотелось бы думать, что речь идет о нарастающей тенденции, а не о специфическом сюжете, связанном с особенностями года проведения ЧМ-2018", - говорит исполнительный директор ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

В 2018-2019 годах работа бизнеса на российско-китайском направлении может быть существенно облегчена, так как сейчас туристические власти обеих стран близки к подготовке окончательной редакции нового межправительственного Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Обновленное соглашение будет содержать пункты о переходе на электронный документооборот, утвердит новые параметры по времени пребывания группы на территории наших стран и ее численность. Так, срок нахождения увеличится с 15 до 21 дня, а минимальное число участников группы снизится с 5 до 3 человек. Эти меры дадут дополнительные возможности для развития семейного и медицинского туризма.

Большая работа ведется по продвижению нового закона о гидах-переводчиках, который сейчас находится в стадии согласования и может быть принят Государственной Думой в скором времени.

По мнению участников рынка, в ближайшие два года на въездном рынке ожидаются существенные перемены, которые обозначат новые механизмы работы на российско-китайском направлении. Бизнес станет более прозрачным, изменится качество регионального турпродукта, наметятся возможности активного инвестирования российских туристических объектов со стороны китайских партнеров, а также новые формы взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем в области развития взаимных турпотоков.